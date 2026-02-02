Carnaval em Foz do Iguaçu: Itaipu Sunset une pôr do sol, samba ao vivo e gastronomia no Mirante do Vertedouro

Experiência especial de Carnaval no Turismo Itaipu

O Turismo Itaipu preparou uma programação especial de Carnaval com o Itaipu Sunset, experiência que combina pôr do sol, música ao vivo e gastronomia em um dos cenários mais icônicos de Foz do Iguaçu: o Mirante do Vertedouro.

O evento será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 17h30 às 20h, integrando a programação de Carnaval da usina.

O que é o Itaipu Sunset

Após o passeio pela Usina de Itaipu, os visitantes seguem até o Mirante do Vertedouro, uma das principais paradas da visita Itaipu Panorâmica. Ali, o público é convidado a viver um fim de tarde diferenciado, com:

• Pôr do sol em um cenário privilegiado

• Show de samba ao vivo

• Comidas e bebidas incluídas no valor do ingresso

A proposta é transformar o entardecer em um momento de contemplação, presença e conexão com a paisagem, em um ambiente seguro e acolhedor.

Para quem é indicado o passeio

O Itaipu Sunset é voltado a diferentes perfis de público que desejam aproveitar o Carnaval de forma mais tranquila e memorável. A experiência é indicada para:

• Famílias

• Grupos de amigos

• Visitantes que buscam um programa leve e contemplativo

Programação de Carnaval em outros espaços

A experiência de Carnaval se estende a outros pontos de visitação da Itaipu.

Centro de Recepção de Visitantes

Entre os dias 14 e 16 de fevereiro, o Centro de Recepção de Visitantes contará com apresentações de samba ao vivo em dois horários:

• Das 9h às 10h30

• Das 14h às 15h30

A proposta é criar um clima festivo e acolhedor desde a chegada do público.

Mirante Central

No Mirante Central, os visitantes poderão participar de ativações especiais durante o período, incluindo o totem interativo do jogo “Encontre a Capivara em Itaipu”, com distribuição de brindes.

Ingressos e valores do Itaipu Sunset

Os ingressos para o Itaipu Sunset já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site oficial do Turismo Itaipu:

• Venda online: https://ingressos.turismoitaipu.com.br/produto/fpti-fundacao-parque-tecnologico-itaipu-itaipu-sunset?g=2526

O valor do ingresso é único para todos os públicos, considerando os serviços e itens inclusos na experiência.

Há condições especiais para crianças:

• Desconto para crianças de 6 a 11 anos

• Gratuidade para crianças de até 5 anos, mediante comprovação com documento oficial com foto ou certidão de nascimento