Carnaval em Foz do Iguaçu: Itaipu Sunset une pôr do sol, samba ao vivo e gastronomia no Mirante do Vertedouro

Experiência especial de Carnaval no Turismo Itaipu
O Turismo Itaipu preparou uma programação especial de Carnaval com o Itaipu Sunset, experiência que combina pôr do sol, música ao vivo e gastronomia em um dos cenários mais icônicos de Foz do Iguaçu: o Mirante do Vertedouro.
O evento será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 17h30 às 20h, integrando a programação de Carnaval da usina.
O que é o Itaipu Sunset
Após o passeio pela Usina de Itaipu, os visitantes seguem até o Mirante do Vertedouro, uma das principais paradas da visita Itaipu Panorâmica. Ali, o público é convidado a viver um fim de tarde diferenciado, com:
• Pôr do sol em um cenário privilegiado
• Show de samba ao vivo
• Comidas e bebidas incluídas no valor do ingresso
A proposta é transformar o entardecer em um momento de contemplação, presença e conexão com a paisagem, em um ambiente seguro e acolhedor.
Para quem é indicado o passeio
O Itaipu Sunset é voltado a diferentes perfis de público que desejam aproveitar o Carnaval de forma mais tranquila e memorável. A experiência é indicada para:
• Famílias
• Grupos de amigos
• Visitantes que buscam um programa leve e contemplativo
Programação de Carnaval em outros espaços
A experiência de Carnaval se estende a outros pontos de visitação da Itaipu.
Centro de Recepção de Visitantes
Entre os dias 14 e 16 de fevereiro, o Centro de Recepção de Visitantes contará com apresentações de samba ao vivo em dois horários:
• Das 9h às 10h30
• Das 14h às 15h30
A proposta é criar um clima festivo e acolhedor desde a chegada do público.
Mirante Central
No Mirante Central, os visitantes poderão participar de ativações especiais durante o período, incluindo o totem interativo do jogo “Encontre a Capivara em Itaipu”, com distribuição de brindes.
Ingressos e valores do Itaipu Sunset
Os ingressos para o Itaipu Sunset já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site oficial do Turismo Itaipu:
• Venda online: https://ingressos.turismoitaipu.com.br/produto/fpti-fundacao-parque-tecnologico-itaipu-itaipu-sunset?g=2526
O valor do ingresso é único para todos os públicos, considerando os serviços e itens inclusos na experiência.
Há condições especiais para crianças:
• Desconto para crianças de 6 a 11 anos
• Gratuidade para crianças de até 5 anos, mediante comprovação com documento oficial com foto ou certidão de nascimento