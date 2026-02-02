Carnaval nas Cataratas: Parque Nacional do Iguaçu amplia horário e oferece programação especial

Parque terá funcionamento estendido e atrações culturais durante todo o feriadão

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, vai operar em horário ampliado durante o feriado de carnaval. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a unidade de conservação abrirá das 8h às 16h, uma hora a mais de atendimento em relação ao período regular. A expectativa da Urbia+Cataratas é receber cerca de 35 mil visitantes nos quatro dias de recesso.

A proposta é oferecer uma alternativa para quem deseja fugir da folia tradicional, como famílias com crianças e viajantes que preferem descanso, contato com a natureza e experiências ao ar livre em Foz do Iguaçu e região.

Carnaval no Parque Nacional do Iguaçu

Mais tempo para curtir as Cataratas do Iguaçu

Com o horário ampliado, os visitantes terão mais tempo para conhecer o Patrimônio Mundial Natural reconhecido pela Unesco. Para quem busca um passeio mais tranquilo, a recomendação é reservar o ingresso para o primeiro horário de entrada ou após as 13h, períodos em que o movimento costuma ser menor.

Além das famosas Cataratas do Iguaçu, o ingresso inclui acesso a trilhas e caminhos em meio à Mata Atlântica, tanto para caminhadas quanto para passeios de bicicleta, com diferentes possibilidades de observação da fauna, da flora e de elementos históricos do parque.

Espaço Usina: pausa no Circuito São João

Em outubro de 2025, a Urbia+Cataratas inaugurou o Espaço Usina, um café em meio à Mata Atlântica, voltado a quem percorre o Circuito São João, de 2,8 km de extensão. O local é uma parada estratégica para contemplar cascatas naturais e recarregar as energias durante o passeio.

Segundo o CEO da Urbia+Cataratas, Mario Macedo Junior, o ideal é reservar dois dias para aproveitar todos os atrativos disponíveis no parque. O recesso de carnaval é apontado como uma oportunidade para desacelerar e se conectar com a natureza, o que traz benefícios à saúde e ao bem-estar.

Programação especial de carnaval no Parque Nacional do Iguaçu

Clima de festa com música e atrações para as famílias

Durante os quatro dias de carnaval, o parque terá uma programação cultural e artística integrada à experiência de contato com a natureza.

Haverá música ao vivo no Centro de Visitantes e no Espaço Porto Canoas, ao final da Trilha das Cataratas. Pagode e brasilidades em vinil prometem animar os visitantes no início, durante e ao término do passeio.

As crianças também terão atenção especial, com pintura facial no Centro de Visitantes e no Espaço Porto Canoas ao longo do feriado.

No sábado, dia 14, o Espaço Porto Canoas recebe uma oficina de pintura em máscaras com artistas locais. No mesmo dia, uma feirinha de produtores locais será montada no Centro de Visitantes durante todo o horário de funcionamento.

Experiências exclusivas durante o carnaval

Amanhecer nas Cataratas com datas extras

O passeio Amanhecer nas Cataratas, realizado antes da abertura oficial do parque e que inclui café da manhã, terá edições extraordinárias nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro.

O embarque acontece às 5h30, no Centro de Visitantes. As vagas são limitadas, e a recomendação é adquirir o ingresso antecipadamente pelo site oficial cataratasdoiguacu.com.br.

Céu das Cataratas e Pôr do Sol nas Cataratas

Outras experiências seguem a programação regular:

Céu das Cataratas : sessão de astroturismo realizada no dia 14, sábado

: sessão de astroturismo realizada no dia 14, sábado Pôr do Sol nas Cataratas: experiência com bebidas e música ao vivo, programada para o sábado, dia 14, e para a terça-feira, dia 17

Todas as atividades têm vagas limitadas e, em períodos de recesso, costumam esgotar com rapidez. Por isso, é indicado garantir os ingressos com antecedência.

Dicas para aproveitar o carnaval nas Cataratas do Iguaçu

Fevereiro costuma registrar altas temperaturas em Foz do Iguaçu, o que torna a bruma das quedas-d’água ainda mais refrescante. Para aproveitar melhor o passeio, a orientação é:

Usar roupas leves e calçados confortáveis

e Aplicar protetor solar e repelente

e Comprar o ingresso pelo site oficial e chegar com cerca de 20 minutos de antecedência ao horário indicado no bilhete, o que facilita o embarque

Por se tratar de uma área natural protegida, há regras de conduta importantes:

Não é permitido fumar

Não é permitido escutar som alto

É proibido tocar, alimentar ou retirar plantas e animais

Por segurança, não é permitido subir ou ultrapassar corrimãos e guarda-corpos, seja para observar ou fotografar

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, o Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e a visitação turística é gerida pela Urbia+Cataratas.

Referência internacional em turismo sustentável, o destino foi eleito pelo Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best 2025 como a principal atração turística do Brasil e da América Latina.

Serviço – Carnaval nas Cataratas 2026

Evento: Carnaval nas Cataratas – horário ampliado e programação especial

Datas: 14 a 17 de fevereiro

Atendimento do parque: das 8h às 16h

Atividades incluídas na programação de carnaval:

música ao vivo, pintura facial, oficina de pintura em máscaras, feirinha de produtores locais

Amanhecer nas Cataratas (datas extras):

14, 15, 16 e 17 de fevereiro – embarque às 5h30, no Centro de Visitantes

Crédito das imagens: Urbia+Cataratas / Eagle Eye Company

Mais informações:

contato@catarataspni.com.br

cataratasdoiguacu.c