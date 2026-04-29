Cataratas Bowling inaugura novo endereço com estrutura modernizada em Foz do Iguaçu

O Cataratas Bowling, tradicional ponto de entretenimento em Foz do Iguaçu, iniciou uma nova fase nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026. O estabelecimento reabre suas portas em um novo endereço, apresentando uma estrutura completamente reformulada para atender moradores e turistas da região da Tríplice Fronteira.

Localizado agora na Avenida Costa e Silva, ao lado do Castelo Alemão, o espaço une a tradição do boliche com um ambiente premium, totalmente climatizado e planejado para oferecer mais conforto e tecnologia aos visitantes.

Estrutura moderna e pistas automatizadas

A nova sede conta com 14 pistas de boliche equipadas com sistemas de controle automatizado, o que proporciona maior fluidez e precisão às partidas. O ambiente foi projetado para ser inclusivo, sem restrições de idade para a prática do esporte.

Para garantir a melhor experiência, a casa disponibiliza calçados esportivos específicos e bolas de diversos tamanhos e pesos, adequadas tanto para crianças quanto para adultos. Além disso, o complexo oferece estacionamento coberto e gratuito com segurança, visando a comodidade do público desde a chegada ao local.

Gastronomia e opções de lazer

O lazer no novo Cataratas Bowling vai além das pistas. O espaço foi estruturado para ser um centro de convivência completo, oferecendo:

Serviço de garçom diretamente nas pistas.

Cardápio variado com opções de lanches, porções e bebidas.

Televisores com transmissão de canais esportivos.

Mesas destinadas a jogos de cartas e dominó.

Conexão Wi-Fi gratuita para todos os clientes.

Comemorações e eventos

O local permanece como uma das principais referências para a realização de festas de aniversário em Foz do Iguaçu. O regulamento para eventos permite que os clientes tragam bolo e doces, enquanto o serviço de salgados e bebidas é fornecido exclusivamente pela lanchonete interna do estabelecimento.

É importante ressaltar que o atendimento nas pistas ocorre rigorosamente por ordem de chegada, não sendo necessário realizar reserva prévia. Cada pista comporta grupos de até seis pessoas, e a cobrança é realizada com base no tempo de uso.

Informações de serviço

O Cataratas Bowling funciona diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados. Em dias de feriado e vésperas, as atividades iniciam a partir das 17h.

Endereço: Avenida Costa e Silva, 1758 (próximo ao Castelo Alemão).

Avenida Costa e Silva, 1758 (próximo ao Castelo Alemão). Telefone: (45) 3525-1374.

(45) 3525-1374. Pagamento: Aceita cartões de crédito e débito.