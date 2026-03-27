Cataratas do Iguaçu Ganham Destaque Nacional na Programação da TV Globo

O Parque Nacional do Iguaçu e seus cenários deslumbrantes serão os grandes protagonistas da televisão brasileira nos próximos dias. O destino turístico paranaense terá espaço garantido em conteúdos especiais e transmissões ao vivo, levando as belezas da fronteira para todo o país.

A iniciativa promete ampliar a visibilidade de Foz do Iguaçu, apresentando novas experiências, trilhas e a exuberância das quedas d’água para milhões de espectadores em rede nacional e estadual.

Transmissão ao Vivo no Encontro com Patrícia Poeta

Na segunda-feira, 30 de março, a partir das 9h30, o programa Encontro com Patrícia Poeta será transmitido ao vivo diretamente do primeiro mirante da Trilha das Cataratas. O cenário natural servirá de palco para uma imersão completa pelos atrativos da Tríplice Fronteira.

A edição especial contará com a presença de convidados ilustres, como a cantora Naiara Azevedo e o ator Igor Rickli. Durante a exibição, o público poderá conhecer mais sobre experiências marcantes do destino, incluindo o cobiçado passeio Pôr do Sol nas Cataratas e a tradicional aventura do Macuco Safari.

Novidades do Parque no Programa Plug da RPC

Antes da transmissão nacional, o público terá uma prévia das novidades locais. No sábado, 28 de março, às 14h10, a RPC exibe um episódio especial do programa Plug totalmente dedicado a Foz do Iguaçu.

A atração vai destacar os novos roteiros oferecidos no Parque Nacional do Iguaçu. Os telespectadores poderão conferir entrevistas exclusivas, dicas de gastronomia e detalhes sobre as experiências imersivas em meio à natureza, com foco especial no Circuito São João e na Ciclovia das Cataratas.

Estratégia de Promoção do Destino Iguaçu

A forte presença na mídia é resultado direto do plano anual da Gestão Integrada do Turismo. Essa articulação une diversas instituições e o trade turístico local com o objetivo de promover Foz do Iguaçu de forma contínua e estratégica.

Fazem parte dessa união a Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec, Visit Iguassu, Fundo Iguaçu e a Urbia+Cataratas, concessionária responsável pela gestão da visitação turística da unidade de conservação.

O Parque Nacional do Iguaçu é reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO e administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O local é uma referência global em turismo sustentável e foi eleito pelo Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best 2025 como a principal atração turística do Brasil e da América Latina.