Cidades inteligentes na prática: PTI participa de painel no Simpósio Nacional de Cidades Inteligentes

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) estará presente no Simpósio Nacional de Cidades Inteligentes, que acontece entre 18 e 19 de março, sendo representado pelo gerente do Centro de Tecnologias Abertas e IoT, Willbur de Souza.

O gestor estará presente em painel sobre “Cidades Inteligentes na prática”, apresentando o case do primeiro bairro sandbox do Brasil, Vila A Inteligente, e discutindo sobre tendências que envolvem a smart cities.

O bate-papo acontecerá neste sábado, 19 de março às 10h, no Auditório Smart do evento, em São José dos Campos (SP). Não haverá transmissão online.

Para Willbur, debater sobre cidades inteligentes é poder falar sobre como a tecnologia e a inovação pode ter impacto positivo diretor na melhoria da qualidade de vida das pessoas em termos sociais, econômicos e ambientais. “Discutiremos sobre como tecnologias podem otimizar a estrutura e a integração de serviços sempre com foco no cidadão, bem como diminuir problemas comuns em diferentes áreas”, menciona o gestor. “Além disso, também falaremos sobre os principais desafios para cidades inteligentes no Brasil no âmbito da segurança pública, mobilidade, acesso digital à serviços, integração entre sociedade e poder público, entre outras questões”.

O gestor ressalta que o evento também é uma oportunidade para que sejam apresentadas as ações concretas em smart cities que o PTI vem desenvolvendo e já são referência nacional. “É bem interessante podermos compartilhar nossos projetos e apresentar nossas expertises enquanto PTI. A intenção é mostrar que temos múltiplas competências no Parque que podem ser de interesse de vários gestores públicos pelo país”.

Vila A Inteligente

O Programa Vila A Inteligente é uma iniciativa do PTI-BR, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Copel, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e Itaipu Binacional, que visa, sobretudo, transformar e impactar de forma positiva a qualidade de vida da população.

Em Foz do Iguaçu, o modelo Sandbox é regulamentado pelo Decreto Municipal nº 28.244, de 23.06.2020, que dispõe no âmbito da Administração Pública Municipal de Foz do Iguaçu, sobre a instituição de ambientes experimentais de inovação científica, tecnológica e empreendedora – “Programa Sandbox – Foz do Iguaçu”, o que viabilizou a implementação das soluções do Programa Vila A Inteligente.

O bairro Itaipu A, ou Vila A, como é historicamente conhecido, foi escolhido para abrigar o projeto do primeiro e maior bairro público inteligente do Brasil para demonstração e testes de soluções tecnológicas em escala real, posicionando Foz do Iguaçu e o Parque Tecnológico Itaipu como referências nacionais em implantação e desenvolvimento de tecnologias para Cidades Inteligentes. O local foi a moradia dos trabalhadores na construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, e hoje é uma região que possui ampla área residencial, além de comércios, serviços, hospitais, escolas, espaços de lazer, parques públicos e o mercado público da cidade.

Conheça os painelistas do Simpósio Nacional de Cidades Inteligentes

Willbur Souza: gerente do Centro de Tecnologias Abertas e IoT do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil. Formado em jornalismo pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, tem MBA em Planejamento e Gestão Estratégica de Marketing, Gestão de Marketing pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER), e MBA em Gestão Estratégica de Projetos e Metodologias Ágeis, Administração e Negócios pelo Descomplica.

Vinicius Marchese: presidente do Crea-SP. É formado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade de Taubaté (Unitau), pós-graduado em Redes e Sistemas pela Universidade Mackenzie, e especializado em Gestão de Negócios pela Dublin Business School. Possui especialização em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica para Engenharias pela UNIVESP de São Paulo.

Felício Ramuth: prefeito de São José dos Campos. Possui MBA Executivo em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). É filiado ao Partido Social Democrático. À frente da Prefeitura, Felicio definiu os seguintes eixos de governo: inovar, simplificar, compartilhar recursos e gestão aberta e transparente.

Felipe Peixoto: coordenador de Cidade Inteligente da Prefeitura do Rio de Janeiro. É formado em Administração pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e em Direito pela Unilasalle. É especialista em Direito Público pela Escola Superior da Advocacia da OAB e tem MBA em Gestão de Projetos pela FGV.

Créditos: PTI-BR.