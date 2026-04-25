Circuito Fresh Run Muffato 2026: Foz do Iguaçu sedia abertura da maior meia maratona do Sul

A nova temporada do Circuito de Corridas Fresh Run Muffato começa neste mês de abril, consolidando-se como um dos eventos esportivos mais populares do Sul do Brasil. A primeira etapa acontece em Foz do Iguaçu neste domingo, dia 26 de abril.

A largada está programada para ocorrer em frente ao Muffato Portinari, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, 1565. O percurso passará por vias importantes da cidade, incluindo a Avenida Tancredo Neves, garantindo uma experiência urbana e desafiadora para os atletas.

Novidades da edição 2026: Meia Maratona e expansão

Realizado pelo Grupo Muffato desde 2019, o evento chega a 2026 com inovações significativas. A principal delas é a inclusão da meia maratona de 21 km. Esta é a primeira vez que a modalidade será disputada em múltiplas cidades da região, conectando corredores de diferentes partes do país e firmando o circuito como o maior do Sul do Brasil.

Além do novo desafio de resistência e estratégia, o roteiro deste ano ganha um destino inédito. A cidade de Ponta Grossa passa a integrar o calendário oficial, recebendo a prova no mês de outubro. Com essa adição, o circuito totaliza seis cidades participantes.

Modalidades para todos os perfis

O evento mantém seu caráter inclusivo, oferecendo opções para diferentes níveis de preparo físico e idades. Além dos 21 km, os participantes podem escolher entre as seguintes categorias:

Corridas tradicionais de 10 km e 5 km

Caminhada

Corrida pais e filhos com percurso de 1 km

Em 2025, o circuito reuniu cerca de 10 mil participantes. A expectativa para este ano é superar essa marca, promovendo saúde, bem-estar e integração pelo esporte.

Calendário completo do Circuito Fresh Run 2026

A competição percorrerá importantes polos do interior do Paraná e de São Paulo. Confira as datas oficiais das próximas etapas:

Foz do Iguaçu: 26 de abril

26 de abril Londrina: 21 de junho

21 de junho São José do Rio Preto: 12 de julho

12 de julho Maringá: 9 de agosto

9 de agosto Cascavel: 20 de setembro

20 de setembro Ponta Grossa: 18 de outubro

Organização e Inscrições

O Fresh Run é uma iniciativa do Grupo Muffato, com organização em parceria com a agência Nosso Time Brasil e apoio institucional das prefeituras locais e órgãos de trânsito.

Os interessados em participar da etapa de Foz do Iguaçu podem garantir a vaga e conferir todos os detalhes na plataforma Ticket Sports

FRESH RUN SUPER MUFFATO 2026 – FOZ DO IGUAÇU

. Para informações gerais sobre as demais etapas e regulamentos, o portal oficial é o corridasmuffato.com.br.