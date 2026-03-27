Codefoz Promove Debate Sobre Representatividade Política e Desenvolvimento Regional

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz) realiza um debate fundamental sobre o futuro da região. O encontro acontece nesta terça-feira, 31 de março, às 16h, no auditório da ACIFI, e é aberto à participação de toda a comunidade, com opções de acesso presencial e virtual
Com a proximidade das eleições estaduais e nacionais de 2026, o foco principal da plenária será a relação direta entre a escolha de representantes políticos e o progresso do extremo-oeste paranaense. O evento reunirá instituições da sociedade civil e agentes públicos de Foz do Iguaçu e dos municípios vizinhos.
A Força Econômica do Extremo-Oeste
A necessidade de debater a representatividade tem um motivo claro. A Microrregião Oeste engloba 18 municípios e mais de meio milhão de habitantes, formando uma área com economia forte, diversificada e com desafios estruturais em comum.
Dados do estudo Foz em Números revelam o peso dessa geografia fronteiriça. O Produto Interno Bruto (PIB) da região atinge 82 bilhões de reais em um raio de apenas 50 quilômetros, conectando as economias do Brasil, Argentina e Paraguai.
Pautas Comuns e Integração de Fronteira
Para garantir o crescimento contínuo, a integração econômica exige atenção a setores estratégicos como turismo, logística, transportes, agronegócio e inovação. Obras de infraestrutura, especialmente as melhorias na rodovia BR-277, são prioridades absolutas que unem as cidades da região.
As demandas sociais também ocupam um espaço central nas discussões. A construção de um hospital regional ou universitário e o fortalecimento da segurança pública integrada são preocupações constantes das localidades mais próximas da fronteira.
A Visão do Codefoz para as Eleições
O presidente do Codefoz, Marcelo Brito, explica que a proposta é refletir sobre os problemas locais e buscar soluções conjuntas aproveitando o momento em que a sociedade já discute o processo eleitoral.
Ele ressalta que os investimentos no desenvolvimento socioeconômico dependem da escolha consciente de representantes no voto, mantendo sempre o caráter apartidário das discussões institucionais.
Durante a plenária, conselheiros e lideranças vão aprofundar a análise de indicadores econômicos e obstáculos ao crescimento. O objetivo é entender como a atuação dos legislativos estadual e federal impacta a formulação de políticas públicas, a aprovação de projetos estruturantes e a destinação justa dos recursos públicos.
Serviço: Plenária do Codefoz
- Tema: Representatividade política e desenvolvimento
- Data: 31 de março de 2026, terça-feira
- Horário: 16h
- Local Presencial: Auditório da ACIFI, Rua Padre Montoya, 490, Centro
- Formato Virtual: Transmissão via plataforma Zoom
2ª REUNIÃO DO PLENÁRIO DO CODEFOZ
- Público: Lideranças da sociedade civil, gestores públicos, empresários e comunidade
2ª REUNIÃO DO PLENÁRIO DO CODEFOZ