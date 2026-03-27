Codefoz Promove Debate Sobre Representatividade Política e Desenvolvimento Regional

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz) realiza um debate fundamental sobre o futuro da região. O encontro acontece nesta terça-feira, 31 de março, às 16h, no auditório da ACIFI, e é aberto à participação de toda a comunidade, com opções de acesso presencial e virtual

2ª REUNIÃO DO PLENÁRIO DO CODEFOZ .

Com a proximidade das eleições estaduais e nacionais de 2026, o foco principal da plenária será a relação direta entre a escolha de representantes políticos e o progresso do extremo-oeste paranaense. O evento reunirá instituições da sociedade civil e agentes públicos de Foz do Iguaçu e dos municípios vizinhos.

A Força Econômica do Extremo-Oeste

A necessidade de debater a representatividade tem um motivo claro. A Microrregião Oeste engloba 18 municípios e mais de meio milhão de habitantes, formando uma área com economia forte, diversificada e com desafios estruturais em comum.

Dados do estudo Foz em Números revelam o peso dessa geografia fronteiriça. O Produto Interno Bruto (PIB) da região atinge 82 bilhões de reais em um raio de apenas 50 quilômetros, conectando as economias do Brasil, Argentina e Paraguai.

Pautas Comuns e Integração de Fronteira

Para garantir o crescimento contínuo, a integração econômica exige atenção a setores estratégicos como turismo, logística, transportes, agronegócio e inovação. Obras de infraestrutura, especialmente as melhorias na rodovia BR-277, são prioridades absolutas que unem as cidades da região.

As demandas sociais também ocupam um espaço central nas discussões. A construção de um hospital regional ou universitário e o fortalecimento da segurança pública integrada são preocupações constantes das localidades mais próximas da fronteira.

A Visão do Codefoz para as Eleições

O presidente do Codefoz, Marcelo Brito, explica que a proposta é refletir sobre os problemas locais e buscar soluções conjuntas aproveitando o momento em que a sociedade já discute o processo eleitoral.

Ele ressalta que os investimentos no desenvolvimento socioeconômico dependem da escolha consciente de representantes no voto, mantendo sempre o caráter apartidário das discussões institucionais.

Durante a plenária, conselheiros e lideranças vão aprofundar a análise de indicadores econômicos e obstáculos ao crescimento. O objetivo é entender como a atuação dos legislativos estadual e federal impacta a formulação de políticas públicas, a aprovação de projetos estruturantes e a destinação justa dos recursos públicos.

Serviço: Plenária do Codefoz

Tema: Representatividade política e desenvolvimento

Representatividade política e desenvolvimento Data: 31 de março de 2026, terça-feira

31 de março de 2026, terça-feira Horário: 16h

16h Local Presencial: Auditório da ACIFI, Rua Padre Montoya, 490, Centro

Auditório da ACIFI, Rua Padre Montoya, 490, Centro Formato Virtual: Transmissão via plataforma Zoom 2ª REUNIÃO DO PLENÁRIO DO CODEFOZ

Transmissão via plataforma Zoom Público: Lideranças da sociedade civil, gestores públicos, empresários e comunidade 2ª REUNIÃO DO PLENÁRIO DO CODEFOZ