Como Solicitar Caçamba Gratuita para Entulhos em Foz do Iguaçu

A Prefeitura de Foz do Iguaçu oferece um serviço gratuito de caçambas para o descarte de entulhos e móveis velhos. A ação, coordenada pelas equipes de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, visa manter a cidade limpa e combater focos do mosquito da dengue.

Como funciona a solicitação

O pedido não pode ser feito de forma individual. Ele deve ser formalizado por uma associação de moradores ou líder comunitário diretamente no Protocolo-Geral do Município.

Após a solicitação, uma equipe técnica vistoria o bairro para instalar a caçamba em um ponto estratégico de uso coletivo. Quando o equipamento enche, a prefeitura faz o recolhimento e a destinação correta.

Regras de uso da caçamba

O serviço é destinado apenas para materiais classificados como inertes.

O que é permitido: Entulhos em geral, restos de construção civil e móveis usados.

O que é proibido: Lixo doméstico ou rejeitos comuns.

Descarte direto no aterro

Para pequenos volumes, existe uma alternativa mais rápida. Cada morador tem o direito de levar, por conta própria e sem custo, uma carga de resíduos (como galhos de poda ou móveis velhos) diretamente ao aterro sanitário municipal.

Contatos e horários

Líderes comunitários podem iniciar o pedido pelo site oficial da prefeitura ou pelos telefones do Protocolo-Geral: (45) 3521-1371, 3521-1338 e 3521-1419.

O atendimento ao público funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Fonte: https://www.foz.pr.gov.br/programa-de-cacambas-facilita-o-descarte-de-entulho-em-bairros-de-foz-do-iguacu/