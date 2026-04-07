Copa de 2026 Transforma Fronteira Entre Brasil e Paraguai em uma Única Torcida

Restaurantes de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este se preparam para receber o público e reforçar a integração cultural durante o Mundial.

A pouco mais de dois meses do início da Copa do Mundo de 2026, a rotina da tríplice fronteira já começa a mudar. Com um formato ampliado de 48 seleções e 104 partidas, o torneio promete impactar não apenas os estádios, mas também os espaços de convivência dos torcedores.

O setor gastronômico local está se antecipando para transformar a experiência de assistir aos jogos em um verdadeiro evento de integração internacional.

Integração Cultural e Gastronomia na Fronteira

Um dos principais exemplos dessa movimentação é o Grupo Capitão, que idealizou o projeto Casa Oficial da Torcida. A proposta central é integrar seus restaurantes localizados no Brasil e no Paraguai em uma campanha unificada durante o Mundial.

A iniciativa aposta na força cultural da fronteira para atrair o público. Os preparativos nas unidades incluem a instalação de telões de última geração e sistemas de áudio imersivos, garantindo que os clientes acompanhem cada lance com máxima qualidade.

Segundo a direção da rede, a operação foi estrategicamente planejada para atender ao volume recorde de partidas desta edição. Além disso, o fuso horário favorece o encontro entre amigos nos horários dos jogos.

A Paixão Pelo Esporte Como Elo

“O Paraguai é o nosso país irmão. Hoje, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este formam um grande centro cultural, e queremos reforçar esse elo pela paixão ao esporte”, destaca Iti Raffagnin, CEO do grupo.

A ideia dos organizadores é criar um ambiente vibrante, permitindo que o público viva o espetáculo esportivo de forma ativa e engajada.

Campanha Audiovisual Valoriza a Região

Para engajar ainda mais os torcedores, a campanha aposta fortemente no audiovisual. Um filme institucional, lançado durante o amistoso entre Brasil e França, foi produzido para enaltecer o momento atual da região, descrita como um local de três nações e uma só energia.

A produção percorre elementos simbólicos marcantes, como as Cataratas do Iguaçu, as pontes internacionais que conectam Brasil, Paraguai e Argentina, além da rica fauna local. Esses cenários são associados à convivência harmoniosa entre os diferentes povos e torcidas que habitam a fronteira.

“A ideia é que as pessoas encontrem um lugar preparado para assistir aos jogos e viver o clima da Copa na fronteira”, afirma Isabel Salvatti Raffagnin, diretora executiva do Grupo.

A expectativa do setor é que a região se consolide como um espaço privilegiado para vivenciar o Mundial, onde brasileiros, paraguaios e turistas de todo o mundo possam compartilhar a mesma emoção.

O vídeo oficial da campanha pode ser conferido no Instagram: https://www.instagram.com/p/DWaCsndjn-f/