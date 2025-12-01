É NATAL: ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA CONVIDA PARA MUSICAL COM CANÇÕES CLÁSSICAS

Espetáculo “Um Natal de Luz e Esperança” reunirá crianças e adolescentes em uma celebração cultural programada para envolver a comunidade.

Quando chegou o dia, o bairro se alvoroçou. Famílias a pé, de bicicleta e de carro seguiam na mesma direção: a sede da Associação Fraternidade Aliança (AFA), no Porto Meira. A apresentação cultural do aniversário de Foz do Iguaçu, em junho, foi acompanhada por centenas de moradores. Contagiada pelo sucesso dessa primeira edição, a AFA anuncia o musical de Natal! No dia 9 de dezembro (terça-feira), será realizado o espetáculo “Um Natal de Luz e Esperança”, às 19h. O evento é aberto, a entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas, portanto é importante fazer a inscrição pelo site https://fraternidadealianca.org.br/.

A produção, realizada inteiramente dentro da instituição, envolve crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Casa da Criança) e das oficinas do Programa Foz Fazendo Arte, que subirão ao palco para celebrar a união, a alegria e a magia do Natal, usando técnicas teatrais, de canto, de dança, recursos de audiovisual e fotografia, além de instrumentos musicais como expressão artística.

A presidente da AFA, Idalina Barbosa, reforça o significado de realizar um espetáculo no território onde a instituição atua há quase 35 anos. Para ela, o espaço carrega memórias, histórias e afeto que fazem parte da identidade do bairro. “Este lugar tem um profundo sentido para nós. É aqui que construímos nossa missão, que nasce do encontro, do cuidado e da convivência com a comunidade”, comenta.

O evento surge como uma iniciativa cultural do próprio bairro, valorizando talentos locais e oferecendo à comunidade uma noite especial dedicada aos clássicos natalinos. O repertório traz músicas tradicionais que atravessam gerações, interpretadas pelo coral da instituição em um espetáculo que promete emocionar e fortalecer os laços entre famílias, educadores e moradores.

Números de abertura

A programação terá início com apresentações culturais que antecedem o musical. “Percussão” abre o evento, com condução do arte-educador Spartaco Avelar e participação especial da banda Magnun Rock Machine em conjunto com os “Tambores da Esperança”, com a inesquecível “We Will Rock You”, da banda britânica Queen e com “Eye of The Tiger”, emblemático tema do filme Rocky III.

Na sequência, o público assistirá à peça “Os Três Piratas”, de Roberto Villani, adaptada pelo arte-educador, Gilberto Rios. Quem coordenará a próxima atração será a arte-educadora Maria Eduarda Sommer que se apresentará com os alunos ao violino, interpretando clássicos como Hino à Alegria (Beethoven) e Aleluia (Leonard Cohen). A Orquestra Reciclando Sonhos, sob regência da maestra Lívia Aruquipa, apresentará temas como “Viva la Vida” (Cold Play) e “You’ve Got a Friend in Me” (Toy Story).

“Um Natal de Luz e Esperança”

E, para finalizar a noite, a magia do Natal vai tomar o palco montado na quadra de esportes da sede da AFA. Cerca de 100 crianças e adolescentes estão envolvidos na preparação do musical. O coral, com 60 vozes, dirigido pelo arte-educador Gilson S. Sousa, cantará dez canções que são clássicos emocionantes: Vem que Tá Chegando o Natal (Aline Barros), Talvez Amor (John Denver / Plácido), Domingo em Belém (Pastor Diego Martins), Anoiteceu, É Natal (Assis Valente), Feliz Navidad / Um Feliz Natal, Jingle Bell Rock, Um Mundo Bem Melhor (Michael Jackson / Lionel Richie e equipe), Hip Hop do Natal, Aleluia (Leonard Cohen) e O Que É, O Que É? (Gonzaguinha) e mais de 30 participantes dirigidos pelos arte educadores Joselaine Andrade da Silva e Júlio César da Luz acompanharão com coreografias.

Para muitas famílias, ver as crianças protagonizando um espetáculo tão especial é motivo de comemoração. Thaís Ferreira Silva Martins, moradora do Porto Meira e mãe de duas crianças que frequentam a AFA, destaca a importância do projeto no cotidiano da família. Os filhos dela frequentam as oficinas há pelo menos três anos e estão ansiosos para subir no palco. “Antes da AFA era muito tempo no celular e no videogame. Agora, é da escola para a AFA e da AFA para casa. Eles aprendem muita coisa. É bonito ver como esse projeto ocupa a cabeça das crianças e deixa todo mundo empolgado”, conta.

Para a vice-presidente da instituição, Filomena Rubano, é importante destacar que na AFA e no entorno acontecem coisas lindas todos os dias e que é isso que eles querem compartilhar com todos os moradores de Foz: gestos de solidariedade, encontros, famílias que lutam, crianças que crescem. “É por isso que escolhemos este espaço”, diz ela, “porque é daqui que o nosso trabalho irradia vida, esperança e beleza.”

A realização do espetáculo é resultado de projeto aprovado pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc-PNAB, Ministério da Cultura e Governo Federal. Além disso, tanto o musical de Natal quanto o espetáculo “Foz – Uma História para Cantar”, apresentado em junho de 2025, tiveram o importante apoio concedido por meio do Termo de Patrocínio da Itaipu Binacional.

*crédito fotos AFA: Thalyta Sousa Costa



SERVIÇO

Musical “Um Natal de Luz e Esperança”

Data: 09 de dezembro (terça-feira)

Inicio: 19 horas

Local: Associação Fraternidade Aliança (AFA) – Rua Apolinário de Souza, 429 – Vila Boa Esperança, Foz do Iguaçu – PR

Inscrições limitadas: https://fraternidadealianca.org.br/musicaldenatal/

Entrada gratuita e aberta ao público