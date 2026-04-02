Eco Park Foz arrecada 580 litros de leite e prorroga campanha solidária de Páscoa

O Eco Park Foz entregou 580 litros de leite ao Centro de Nutrição Infantil (CNNI) na última quarta-feira (1º). A arrecadação é fruto das doações realizadas por moradores de Foz do Iguaçu e municípios vizinhos que visitaram o parque nos últimos dois finais de semana.

Com a alta adesão da comunidade e o objetivo de ampliar o apoio às famílias atendidas pela instituição, a direção do parque decidiu estender a campanha solidária durante todo o feriado de Páscoa.

Tarifa solidária estendida para os iguaçuenses

Até o domingo de Páscoa, os moradores de Foz do Iguaçu que doarem um litro de leite na bilheteria terão acesso a uma tarifa solidária de R$ 15. O valor promocional permite visitar o parque e participar de todas as atividades temáticas preparadas para o período.

Para garantir o benefício, o visitante precisa apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado no momento da compra.

A gerente-geral do Eco Park Foz, Paula Haito, destaca que a mobilização reforça o compromisso social do empreendimento turístico. Segundo ela, a forte adesão local motivou a prorrogação da campanha, sendo um convite para que mais pessoas aproveitem o espaço e ajudem uma ONG com mais de três décadas de atuação na cidade.

Impacto direto no Centro de Nutrição Infantil

A doação chegou em um momento crucial para a manutenção dos serviços do CNNI. A presidente da instituição, Betina Grechi, relatou que o estoque de leite estava prestes a acabar e que a contribuição garante a continuidade do suporte às famílias por mais um período.

O Centro de Nutrição Infantil atende diariamente entre 60 e 80 crianças, oferecendo um acompanhamento multidisciplinar completo. A estrutura conta com especialistas nas áreas de gastropediatria, cardiopediatria, nutrição, alergologia, psicologia, odontologia e assistência social.

A ONG também promove ações preventivas para famílias em situação de vulnerabilidade e acompanha gestantes brasiguaias.

Conexão com a natureza e educação ambiental

Localizado na Rodovia das Cataratas, ao lado do Complexo Dreams Park Show

Eco Park Foz – Natureza, interação e experiências únicas

, o Eco Park Foz é um ambiente dedicado à conexão familiar e à educação ambiental. O espaço aberto e arborizado permite uma interação segura e guiada com os animais.

Os visitantes podem acompanhar o Voo das Aves de Rapina, uma experiência imersiva que revela os segredos da falcoaria, tradição milenar reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade

Eco Park Foz – Natureza, interação e experiências únicas .

O roteiro inclui ainda um passeio pela Floresta dos Primatas, o único viveiro de imersão com macacos do Brasil, além de visitas à Fazendinha, ao meliponário de abelhas sem ferrão e ao aviário Imersão das Aves.

Informações úteis para a visita

O parque funciona todos os dias da semana, das 9h às 17h

Eco Park Foz – Natureza, interação e experiências únicas

. Os interessados em participar da campanha ou conhecer mais sobre as atrações podem acessar o site oficial do Eco Park Foz ou acompanhar as novidades pelo perfil no Instagram.