Edmilson Iareski é eleito presidente da ACIFI para gestão 2026–2028

O empresário Edmilson Iareski foi eleito, por unanimidade, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI) nesta segunda-feira, 16 de março. A eleição consolida a chapa “União para o Desenvolvimento”, que também elegeu João Batista de Oliveira para a presidência do Conselho Superior da entidade.

A nova gestão, que vigorará de 2026 a 2028, mantém e fortalece o modelo colegiado e participativo da associação, reunindo 103 diretores e conselheiros. Este grupo representa empreendimentos de todos os segmentos econômicos, portes e regiões da cidade, incluindo a representatividade de mulheres e jovens empresários. A posse oficial está marcada para 27 de abril.

Prioridades da nova gestão

Ao agradecer a confiança depositada nele para liderar uma das maiores associações comerciais do Paraná, Edmilson Iareski destacou a continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos e traçou as diretrizes para seu mandato.

O planejamento estratégico inclui o avanço em projetos macro que já estão em andamento e um esforço para ampliar a proximidade com os associados. “Nosso trabalho, da diretoria e do conselho, será muito perto do empresário associado, ouvindo demandas e buscando soluções em todos os setores em que a associação atua”, afirmou Iareski.

O presidente eleito enfatizou que a atuação abrangerá desde o comércio e a indústria até serviços, logística, transporte e turismo. “A mensagem, como denominamos a chapa, é de participação, pois a ACIFI é forte porque é feita por todos”, completou.

Transição e legado da gestão anterior

Durante a plenária de eleição, o então presidente da ACIFI, Danilo Vendruscolo, fez um balanço de sua gestão, destacando avanços que atribuiu a um histórico de trabalho coletivo da entidade. Ele expressou total confiança na liderança de Edmilson Iareski, reconhecendo seu comprometimento e dedicação ao associativismo.

“Termino um ciclo de quatro anos de voluntariado e contribuição para essa associação que amo. Deixo a presidência e sigo ombro a ombro com a nova diretoria”, declarou Vendruscolo, ressaltando o crescimento estrutural e o aumento da influência da ACIFI nos últimos anos.

Composição do Conselho Superior

O novo presidente do Conselho Superior, João Batista de Oliveira, destacou a composição equilibrada do colegiado, que reúne experiência e renovação. “O associativismo é uma evolução que não cessa. É muito bom ver que temos uma base sólida, com a certeza de que trabalharemos todos juntos para darmos passos ainda maiores”, afirmou.

Rodiney Alamini, que presidiu o Conselho Superior nas gestões anteriores, agradeceu às diretorias e reiterou seu apoio. “Temos uma diretoria e um Conselho Superior preparados, experientes e coesos, que vão fazer essa entidade crescer ainda mais e ter o destaque que ela merece”, considerou.

Estrutura da diretoria da ACIFI para 2026–2028

A gestão colegiada é formada por uma diretoria executiva e um Conselho Superior, representando a diversidade da economia iguaçuense.

Diretoria Executiva

Presidente: Edmilson Iareski

Edmilson Iareski Primeiro-vice-presidente: Gustavo Vargas

Gustavo Vargas Segundo-vice-presidente: Altino Voltolini

As demais pastas da diretoria são ocupadas por nomes como Maurício Iopp (Comercial), Edna Maria Sanches (Administrativa), Elias João Dandolini (Financeira), Tatiana Leiva Polla (Comunicação) e Imaan Tarbine (Associativismo). As áreas de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Transporte, Comércio Exterior, Saúde, Educação, Indústria, Construção Civil, Setor Imobiliário e Inovação também têm diretores específicos.

Conselho Superior

Presidente: João Batista de Oliveira

João Batista de Oliveira Primeiro-vice-presidente: Roni Temp

Roni Temp Segundo-vice-presidente: Valdirlei Baranóski

O conselho é integrado por mais de 70 conselheiros, incluindo ex-presidentes como Danilo Vendruscolo e Rodiney Alamini, e representantes de diversos setores da economia local.

Conselho Fiscal Os titulares eleitos são André Baraldi, Ocivaldo Gobeti e Sofia Andrea Pena, com Edvino Borkenhagen, Ivo Kalichevski e Julio Rocha Junior como suplentes.