Encontro com Patrícia Poeta Destaca as Belezas das Cataratas do Iguaçu para Todo o Brasil

Na última segunda-feira, 30 de março de 2026, as maravilhas de Foz do Iguaçu ganharam os lares de milhões de brasileiros. A edição itinerante do programa Encontro, da TV Globo, apresentou o destino turístico sob diferentes perspectivas, reforçando a força do turismo na região.

Uma Imersão na Cultura e Natureza da Tríplice Fronteira

A transmissão especial explorou as Cataratas do Iguaçu por terra, água e ar. Além das belezas naturais, o roteiro valorizou a rica cultura da Tríplice Fronteira, destacando a gastronomia típica que une Brasil, Paraguai e Argentina.

A atração contou com a presença de grandes nomes, como a cantora Naiara Azevedo e o ator Igor Rickli. Os talentos locais também tiveram espaço, com apresentações de Sofia Goulart e Tiago Rossato, que levaram a música regional para o cenário nacional.

Emoção e Memórias dos Convidados

A experiência de vivenciar o parque de perto rendeu momentos marcantes. A apresentadora Patrícia Poeta destacou a vontade de retornar ao destino, elogiando especialmente a energia do passeio de barco pelas quedas d’água.

Para o ator Igor Rickli, o local tem um peso afetivo, pois foi onde iniciou sua carreira no cinema. Ele ressaltou que a sensação de estar próximo às quedas é inexplicável e representa uma riqueza nacional que deve ser valorizada.

Já a cantora Naiara Azevedo relembrou sua primeira visita ao parque, feita há 23 anos durante um passeio escolar. Retornar agora como artista consagrada foi motivo de grande honra e de elogios à atual infraestrutura do local.

Destaque Nacional em Outros Programas da TV Globo

O protagonismo do Parque Nacional do Iguaçu não se limitou ao Encontro. No sábado, 28 de março, o programa Plug exibiu as novidades do parque para o público paranaense, com foco no Circuito São João e na Ciclovia das Cataratas.

Na própria segunda-feira (30), a visibilidade continuou em alta. O programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, abriu sua edição com imagens deslumbrantes das Cataratas, logo após o encerramento do Encontro.

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o parque é uma referência global em turismo sustentável. A administração é realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), enquanto a Urbia+Cataratas atua como concessionária responsável pela gestão da visitação turística.

A excelência do destino é comprovada por premiações recentes. O local foi eleito a principal atração turística do Brasil e da América Latina pelo Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best 2025.

Assista aos Programas e Saiba Mais

Para rever as reportagens e obter mais informações sobre o destino, acesse os links oficiais:

Encontro (30/03/2026): https://gshow.globo.com/tv/encontro-com-patricia-poeta/episodio/2026/03/30/videos-do-episodio-de-encontro-com-patricia-poeta-de-segunda-feira-30-de-marco-de-2026.ghtml

https://gshow.globo.com/tv/encontro-com-patricia-poeta/episodio/2026/03/30/videos-do-episodio-de-encontro-com-patricia-poeta-de-segunda-feira-30-de-marco-de-2026.ghtml Mais Você (30/03/2026): https://globoplay.globo.com/v/14477476/

https://globoplay.globo.com/v/14477476/ Plug (28/03/2026): https://globoplay.globo.com/v/14474111/

Crédito das imagens: Divulgação Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company

Mais informações: contato@catarataspni.com.br | cataratasdoiguacu.com.br