Enriquecimento Ambiental de Verão encanta visitantes no Eco Park Foz com bem-estar animal e educação ambiental

O Eco Park Foz realizou, em 23 de janeiro, mais uma ação voltada ao bem-estar animal e à educação ambiental: o Enriquecimento Ambiental de Verão. A iniciativa proporcionou momentos refrescantes para os animais e uma experiência próxima e educativa para os visitantes que acompanharam a atividade.

Frutas congeladas estimulam comportamentos naturais das espécies

A ação utilizou frutas congeladas como ferramenta de enriquecimento ambiental. A estratégia, segura e divertida, estimula comportamentos naturais das espécies, quebra a rotina e incentiva maior atividade física e mental.

Além de ajudar os animais a enfrentarem as altas temperaturas, o recurso despertou a curiosidade do público, que pôde observar interações espontâneas de macacos, capivaras e cabras em um ambiente controlado e voltado ao bem-estar.

Atividade em diferentes áreas do Eco Park Foz

O Enriquecimento Ambiental de Verão aconteceu em três pontos do parque: a Fazendinha, a Floresta dos Primatas e o Lago das Capivaras. Em cada espaço, famílias e visitantes acompanharam de perto a movimentação dos animais e os efeitos da oferta de frutas congeladas.

Durante o percurso, a equipe do Eco Park Foz conversou com o público, explicou o objetivo da atividade e reforçou a importância de práticas que priorizam o bem-estar animal no dia a dia.

Lazer, conservação e educação ambiental em uma só experiência

Mais do que um momento divertido, a iniciativa reforça o compromisso do Eco Park Foz em unir lazer, conservação e educação ambiental. A proposta aproxima a comunidade da rotina de cuidados com os animais e mostra como detalhes simples podem fazer diferença na qualidade de vida de cada espécie.

Ao valorizar o enriquecimento ambiental e a participação do público, o Eco Park Foz consolida sua atuação como um espaço de experiências, aprendizado e conexão com a natureza.

Localização e contato

O Eco Park Foz está localizado na Rodovia das Cataratas, ao lado do Complexo Dreams Park Show, a menos de 15 minutos do centro de Foz do Iguaçu.

Mais informações: www.dreamsecopark.com.br | SAC: 0800 200 2019