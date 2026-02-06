Espaço Impulso ganha nova estrutura e é inaugurado no Show Rural Coopavel

Hub de inovação de Coopavel e Itaipu Parquetec se consolida como referência no agro

O Espaço Impulso, hub de inovação da Coopavel em parceria com o Itaipu Parquetec, será inaugurado em uma estrutura ampliada durante o Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR). O ambiente é voltado ao desenvolvimento de inovação e de novos negócios para as cadeias produtivas do agronegócio.

A inauguração está marcada para segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, na área do evento.

Data, local e propósito do novo Espaço Impulso

O novo Espaço Impulso reforça o posicionamento de Coopavel e Itaipu Parquetec na promoção de tecnologia, empreendedorismo e transformação digital no campo.

O que será inaugurado: estrutura ampliada do Espaço Impulso, com foco em inovação, conexões de negócios e desenvolvimento de soluções para o agro.

Quando: 9 de fevereiro de 2026 (segunda-feira)

Onde: Espaço Impulso, na área do Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR)

Autoridades e lideranças confirmadas

A cerimônia de inauguração deverá contar com a presença de autoridades federais, estaduais e regionais, além de lideranças do ecossistema de inovação.

Entre as autoridades previstas estão:

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional

Carlos Carboni, diretor de Coordenação da Itaipu Binacional

Dilvo Grolli, diretor-presidente da Coopavel

Irineu Colombo, diretor-superintendente do Itaipu Parquetec

Eduardo de Miranda, diretor de Negócios e Empreendedorismo do Itaipu Parquetec

Yuri Benites, diretor de Turismo do Itaipu Parquetec

Também são esperadas lideranças institucionais, parceiros do ecossistema de inovação e convidados ligados ao agronegócio, à tecnologia e ao empreendedorismo.

Nova estrutura: mais espaço para inovação e negócios no agro

Com a ampliação, o novo Espaço Impulso passa a contar com cerca de 800 m², reunindo áreas voltadas a conexões de negócios, eventos, inovação aberta e memória institucional.

Entre os principais ambientes estão:

Salas equipadas para reuniões e conexões de negócios, preparadas para receber empresas, startups, investidores e produtores rurais.

Arena para eventos, painéis e encontros estratégicos, dedicada a debates sobre tecnologia, futuro do agronegócio, sustentabilidade e novos modelos de negócios.

Ambientes voltados à inovação aberta, facilitando a interação entre empresas-âncora, startups, instituições de pesquisa e demais atores do ecossistema.

Memorial institucional e infraestrutura de apoio, apresentando a trajetória das instituições envolvidas e oferecendo suporte às atividades durante a feira.

Hub de inovação do agro em expansão

Em 2025, o hub encerrou o ano com 34 parceiros ativos, incluindo empresas âncoras e startups, e registrou avanço na geração de oportunidades de negócios. A expectativa é de que esse movimento seja ampliado com a nova estrutura física e o aumento da capacidade de atendimento.

A inauguração durante o Show Rural Coopavel posiciona o Espaço Impulso como um dos ambientes estratégicos da feira para quem cobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e o futuro do agronegócio. O local tende a se consolidar como ponto de encontro entre produtores, empresas, pesquisadores e investidores em busca de soluções para aumentar a produtividade e a competitividade do setor.