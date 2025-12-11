Estúdio de Artes Coppelia apresenta o espetáculo “A Trama do Criador” neste domingo em Três Lagoas

Apresentação acontece no dia 14 de dezembro, às 19h, no pavilhão da Capela São Francisco de Assis

O Estúdio de Artes Coppelia realizará, neste domingo (14), às 19h, o seu primeiro espetáculo oficial: “A Trama do Criador”. A apresentação acontece no Pavilhão da Capela São Francisco de Assis, no bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu.

Com ingressos ao valor de R$ 20,00 por pessoa, o espetáculo é aberto ao público. Crianças de até 5 anos não pagam.

História encantadora inspirada no criador Sr. Coppelius

“A Trama do Criador” apresenta ao público uma narrativa mágica inspirada no personagem Sr. Coppelius e em sua obra especial, que ganha vida de forma surpreendente.

A história será contada por meio da dança, interpretada pelas bailarinas do estúdio, criando uma experiência visual e emocional para toda a família.

Primeiro espetáculo do Estúdio de Artes Coppelia

Esta é a primeira grande apresentação do Estúdio de Artes Coppelia, marcando a realização de um sonho que deu origem ao projeto. O espetáculo destaca:

Coreografias delicadas

Figurinos encantadores

Uma atmosfera cheia de magia e emoção

A estreia oficial do estúdio nos palcos da cidade

Segundo a organização, a noite será dedicada a celebrar a arte, o movimento e o início de uma nova história cultural em Foz do Iguaçu.

Local do evento

Pavilhão da Capela São Francisco de Assis

📍 R. Munhoz de Melo – Três Lagoas, Foz do Iguaçu – PR, 85862-684

Informações sobre ingressos

Valor: R$ 20,00 por pessoa

Crianças até 5 anos: entrada gratuita

WhatsApp/Celular: 45 9125-2866

45 9125-2866 Vendas: no local do evento, antes do início do espetáculo

Uma noite de magia para toda a família

O espetáculo “A Trama do Criador” promete emocionar o público com uma apresentação sensível, artística e inspiradora. Uma oportunidade especial para prestigiar o talento local e incentivar a cultura da dança em Foz do Iguaçu.