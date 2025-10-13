Evento gratuito celebra 38 anos do Ecomuseu e 35 anos do SUS com oficinas, teatro e presença do Zé Gotinha

O próximo domingo (19) será de muita diversão, aprendizado e saúde no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu. A Itaipu Binacional, por meio dos programas Itaipu Mais que Energia, Ecomuseu em Ação e Linha Ecológica, promove a Tarde da Família no Gramadão, uma celebração especial pelos 38 anos do Ecomuseu e os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento é gratuito e aberto à comunidade, com uma programação recheada de atividades educativas, culturais e de bem-estar — e contará com a presença do personagem Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil.

🌿 Oficinas e atividades para todas as idades

A partir das 15h, o público poderá participar de diversas oficinas e atrações:

🚛 Caminhão da Expedição do Conhecimento , com entrega de mudas nativas;

🎪 Oficina de circo , com a Trupe Luz da Lua;

🪁 Oficina de pipa ;

🎨 Pintura facial e pintura livre ;

💨 Brincadeiras com bolhas de sabão.

“Contratamos a Trupe Luz da Lua para trazer oficinas que encantam crianças e adultos com uma oficina de circo”, explicou Michelly dos Reis Laurindo, da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu.

🎭 Teatro e educação ambiental

Às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo “Juliana e Romão – um caso de separação”, apresentado pelo grupo Espaço Sou Arte. A peça mistura circo, dança e música, abordando de forma divertida e educativa a importância da reciclagem e da coleta seletiva.

“A Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, por meio do Convênio Linha Ecológica, trazem esse espetáculo encantador para sensibilizar o público sobre o papel dos catadores e o cuidado com o meio ambiente”, destacou Emanuela Regina dos Santos, gestora do convênio Linha Ecológica.

❤️ Saúde e bem-estar

As ações de saúde serão conduzidas pela equipe do Hospital Itamed, fundação vinculada à Itaipu, oferecendo:

aferição de sinais vitais ;

teste de glicemia ;

sessões de alongamento com fisioterapeutas;

e uma atividade interativa sobre higienização das mãos.

O Ministério da Saúde também participará com a distribuição de cartilhas sobre vacinação e promoção da saúde.

O personagem Zé Gotinha marcará presença no evento e, na segunda-feira (20), fará uma visita à usina de Itaipu, em parceria com a área de Turismo da empresa.

🗣️ Conexão com a comunidade

Para Cristiane Amorim, gerente da Divisão de Relações Públicas da Itaipu, a ação reforça o vínculo da empresa com a população:

“Será uma tarde agradável, repleta de atividades voltadas à comunidade, com oficinas que vão desde ações lúdicas, como pintura facial para crianças, até abordagens mais sérias, como as orientações sobre saúde.”

🕓 Programação completa

15h – Início das atividades

• Caminhão da Expedição do Conhecimento

• Distribuição de mudas

• Oficina de circo

• Oficina de pipa

• Pintura facial

• Bolha de sabão

• Pintura livre

19h – Espetáculo teatral

🎭 “Juliana e Romão – um caso de separação” – Grupo Espaço Sou Arte

📸 Fotos: Sara Cheida / Itaipu Binacional