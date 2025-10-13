Evento gratuito celebra 38 anos do Ecomuseu e 35 anos do SUS com oficinas, teatro e presença do Zé Gotinha

O próximo domingo (19) será de muita diversão, aprendizado e saúde no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu. A Itaipu Binacional, por meio dos programas Itaipu Mais que Energia, Ecomuseu em Ação e Linha Ecológica, promove a Tarde da Família no Gramadão, uma celebração especial pelos 38 anos do Ecomuseu e os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS).
O evento é gratuito e aberto à comunidade, com uma programação recheada de atividades educativas, culturais e de bem-estar — e contará com a presença do personagem Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil.
🌿 Oficinas e atividades para todas as idades
A partir das 15h, o público poderá participar de diversas oficinas e atrações:
🚛 Caminhão da Expedição do Conhecimento, com entrega de mudas nativas;
🎪 Oficina de circo, com a Trupe Luz da Lua;
🪁 Oficina de pipa;
🎨 Pintura facial e pintura livre;
💨 Brincadeiras com bolhas de sabão.
“Contratamos a Trupe Luz da Lua para trazer oficinas que encantam crianças e adultos com uma oficina de circo”, explicou Michelly dos Reis Laurindo, da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu.
🎭 Teatro e educação ambiental
Às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo “Juliana e Romão – um caso de separação”, apresentado pelo grupo Espaço Sou Arte. A peça mistura circo, dança e música, abordando de forma divertida e educativa a importância da reciclagem e da coleta seletiva.
“A Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, por meio do Convênio Linha Ecológica, trazem esse espetáculo encantador para sensibilizar o público sobre o papel dos catadores e o cuidado com o meio ambiente”, destacou Emanuela Regina dos Santos, gestora do convênio Linha Ecológica.
❤️ Saúde e bem-estar
As ações de saúde serão conduzidas pela equipe do Hospital Itamed, fundação vinculada à Itaipu, oferecendo:
aferição de sinais vitais;
teste de glicemia;
sessões de alongamento com fisioterapeutas;
e uma atividade interativa sobre higienização das mãos.
O Ministério da Saúde também participará com a distribuição de cartilhas sobre vacinação e promoção da saúde.
O personagem Zé Gotinha marcará presença no evento e, na segunda-feira (20), fará uma visita à usina de Itaipu, em parceria com a área de Turismo da empresa.
🗣️ Conexão com a comunidade
Para Cristiane Amorim, gerente da Divisão de Relações Públicas da Itaipu, a ação reforça o vínculo da empresa com a população:
“Será uma tarde agradável, repleta de atividades voltadas à comunidade, com oficinas que vão desde ações lúdicas, como pintura facial para crianças, até abordagens mais sérias, como as orientações sobre saúde.”
🕓 Programação completa
15h – Início das atividades
• Caminhão da Expedição do Conhecimento
• Distribuição de mudas
• Oficina de circo
• Oficina de pipa
• Pintura facial
• Bolha de sabão
• Pintura livre
19h – Espetáculo teatral
🎭 “Juliana e Romão – um caso de separação” – Grupo Espaço Sou Arte
📸 Fotos: Sara Cheida / Itaipu Binacional