Feirão da Avenida Brasil promete três dias de descontos imperdíveis em Foz!

De 6 a 8 de novembro, a principal via comercial de Foz do Iguaçu se transforma em um grande corredor de ofertas. O Feirão da Avenida Brasil vai reunir dezenas de lojas com descontos reais e condições especiais, movimentando o comércio local e oferecendo ótimas oportunidades de compra.

A ação é promovida pela ACIFI e pelo Núcleo Avenida Brasil, com apoio do Sicredi, e tem como objetivo valorizar o comércio de rua e fortalecer a economia da cidade.

As lojas participantes estarão sinalizadas com identificação especial nas vitrines, facilitando a experiência do público e incentivando o consumo consciente e local.

Com ampla divulgação nas redes sociais, rádio e mídia local, o feirão promete três dias intensos de boas compras e bons encontros na Avenida Brasil.

“É uma ótima oportunidade para aproveitar descontos reais e prestigiar as lojas da nossa principal avenida comercial. São empresas que acreditam em Foz e mantêm o comércio forte e acolhedor”, destaca Guiaroni Macedo Teixeira, coordenador do Núcleo Avenida Brasil.

🛍️ Lojas participantes e promoções especiais

BR Utilidades: 20% de desconto em toda a loja

Woodstock: até 50% de desconto

Foto Studio New Color: 60% off na revelação 10×15

Vip Estacionamento: 50% off na hora adicional

Serallê Calçados: até 30% de desconto

Loja Descontão!: até 10x no preço à vista

Public Jeans: até 50% em peças selecionadas

Mercadão dos Óculos: até 70% off em armações 👓

Hotel Foz do Iguaçu: 30% off na locação de salas + coffee break a partir de R$28 ☕

Só Capas: leve 3 e pague 2; películas com 30% de desconto

Óticas Samir: compre dois óculos e ganhe uma bolsa Vogue 👜

Augge Joalheiros: 25% à vista ou 15% em até 10x 💍

Thaday Closet: 50% off em toda a loja + 5x sem juros 👗

Chiquinho Sorvetes: big sundae de R$15 por R$12; sundae de R$13 por R$10 🍦

Martha Boutique: até 8x no cartão; vestidos por R$69,90

D’Brussus: promoções especiais em moda feminina e masculina 👕

Iguaçu Presentes Criativos: 15% off em toda a loja 🎁

Prilu Capas: 30% em películas e capas; 20% em bolsas

Loja O Doidão: 10% off em até 10x

Multicapas: 10% off em toda a loja + até 10x sem juros

Calce Pague: 10% à vista ou até 10x sem juros 👠

📅 Quando: 6, 7 e 8 de novembro

📍 Onde: Avenida Brasil – Foz do Iguaçu

📲 Acompanhe as ofertas: @avenidabrasilfoz