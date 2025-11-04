Feirão da Avenida Brasil promete três dias de descontos imperdíveis em Foz!

De 6 a 8 de novembro, a principal via comercial de Foz do Iguaçu se transforma em um grande corredor de ofertas. O Feirão da Avenida Brasil vai reunir dezenas de lojas com descontos reais e condições especiais, movimentando o comércio local e oferecendo ótimas oportunidades de compra.
A ação é promovida pela ACIFI e pelo Núcleo Avenida Brasil, com apoio do Sicredi, e tem como objetivo valorizar o comércio de rua e fortalecer a economia da cidade.
As lojas participantes estarão sinalizadas com identificação especial nas vitrines, facilitando a experiência do público e incentivando o consumo consciente e local.
Com ampla divulgação nas redes sociais, rádio e mídia local, o feirão promete três dias intensos de boas compras e bons encontros na Avenida Brasil.
“É uma ótima oportunidade para aproveitar descontos reais e prestigiar as lojas da nossa principal avenida comercial. São empresas que acreditam em Foz e mantêm o comércio forte e acolhedor”, destaca Guiaroni Macedo Teixeira, coordenador do Núcleo Avenida Brasil.
🛍️ Lojas participantes e promoções especiais
-
BR Utilidades: 20% de desconto em toda a loja
-
Woodstock: até 50% de desconto
-
Foto Studio New Color: 60% off na revelação 10×15
-
Vip Estacionamento: 50% off na hora adicional
-
Serallê Calçados: até 30% de desconto
-
Loja Descontão!: até 10x no preço à vista
-
Public Jeans: até 50% em peças selecionadas
-
Mercadão dos Óculos: até 70% off em armações 👓
-
Hotel Foz do Iguaçu: 30% off na locação de salas + coffee break a partir de R$28 ☕
-
Só Capas: leve 3 e pague 2; películas com 30% de desconto
-
Óticas Samir: compre dois óculos e ganhe uma bolsa Vogue 👜
-
Augge Joalheiros: 25% à vista ou 15% em até 10x 💍
-
Thaday Closet: 50% off em toda a loja + 5x sem juros 👗
-
Chiquinho Sorvetes: big sundae de R$15 por R$12; sundae de R$13 por R$10 🍦
-
Martha Boutique: até 8x no cartão; vestidos por R$69,90
-
D’Brussus: promoções especiais em moda feminina e masculina 👕
-
Iguaçu Presentes Criativos: 15% off em toda a loja 🎁
-
Prilu Capas: 30% em películas e capas; 20% em bolsas
-
Loja O Doidão: 10% off em até 10x
-
Multicapas: 10% off em toda a loja + até 10x sem juros
-
Calce Pague: 10% à vista ou até 10x sem juros 👠
📅 Quando: 6, 7 e 8 de novembro
📍 Onde: Avenida Brasil – Foz do Iguaçu
📲 Acompanhe as ofertas: @avenidabrasilfoz