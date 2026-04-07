Feriado de Páscoa atrai mais de 30 mil visitantes ao Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu registrou um feriado de Páscoa de intenso movimento e experiências marcantes. Ao todo, 30.102 pessoas visitaram o atrativo durante o período, consolidando o destino como uma das principais escolhas para turistas que buscam contato direto com a natureza aliado a uma programação especial.

Recorde de público e perfil dos turistas

Na sexta-feira de feriado, dia 3 de abril, o parque atingiu o seu recorde de visitação em um único dia no ano de 2026, somando 15.506 turistas.

A diversidade de nacionalidades também marcou a data. Os brasileiros lideraram o número de visitas, com 17.023 pessoas. Em seguida, o destino recebeu um grande volume de visitantes de países vizinhos, contabilizando 5.700 argentinos e 3.018 paraguaios.

Atrações especiais e novo espaço para fotos

Para receber esse grande volume de pessoas, a organização preparou atrações voltadas para todas as idades. O ambiente acolhedor contou com música ao vivo, pintura facial, ações de educação ambiental e um espetáculo circense.

Um dos grandes destaques do feriado foi a inauguração do novo letreiro instagramável do Parque Nacional do Iguaçu. Instalada no Porto Canoas, a novidade rapidamente se tornou parada obrigatória para os registros fotográficos dos visitantes.

Experiências exclusivas na natureza

Além do passeio tradicional, os turistas aproveitaram horários alternativos para vivenciar as Cataratas sob novas perspectivas. As opções incluíram o Amanhecer nas Cataratas, que permite contemplar o nascer do sol em um cenário emblemático, o Pôr do Sol nas Cataratas, com programação especial na sexta e no sábado, e o Céu das Cataratas, realizado na noite de sábado.

Foco na experiência e conservação ambiental

A gestão do parque reforça o compromisso com a qualidade do turismo e a preservação. Mario Macedo Junior, CEO da Urbia+Cataratas, destacou que os investimentos são contínuos para oferecer conforto em toda a jornada do visitante.

Segundo o executivo, o objetivo é fortalecer as ações de educação ambiental de forma leve e envolvente, indo além da contemplação para proporcionar vivências que unem aprendizado e momentos inesquecíveis, especialmente em datas de grande fluxo como a Páscoa.

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com gestão de visitação turística realizada pela Urbia+Cataratas.

O destino é uma referência internacional em turismo sustentável. Em 2025, foi eleito a principal atração turística do Brasil e da América Latina pelo prêmio Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best.

Crédito das imagens: Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company Mais informações: contato@catarataspni.com.br | cataratasdoiguacu.com.br