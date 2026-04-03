Feriado de Páscoa nas Cataratas do Iguaçu: confira a programação especial e dicas para o passeio

O Parque Nacional do Iguaçu preparou uma série de atividades ao ar livre para os visitantes que desejam fugir da rotina e aproveitar o feriado prolongado de Páscoa em contato direto com a natureza.

Entre os dias 3 e 5 de abril, a unidade de conservação abrirá suas portas mais cedo. A visitação terá início às 8h, oferecendo uma programação especial que já está inclusa no valor do ingresso tradicional

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil .

Programação cultural e contato com a natureza

Os turistas que visitarem o parque no sábado poderão aproveitar uma feirinha exclusiva de produtores locais, montada logo no Centro de Visitantes. O espaço é ideal para conhecer um pouco mais da cultura e da gastronomia da região de Foz do Iguaçu.

A educação ambiental também ganha destaque no fim de semana. No sábado e no domingo, a Escola Parque sediará atividades interativas sobre a rica história do Parque Nacional do Iguaçu. A ação conta com o apoio da equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e incluirá a distribuição de brindes aos participantes.

Entretenimento no Espaço Porto Canoas

Para quem viaja em família, as tardes de sábado e domingo prometem muita diversão no Espaço Porto Canoas, localizado ao final da tradicional Trilha das Cataratas

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil .

O local oferecerá pintura facial para as crianças, apresentações de espetáculo circense e música ao vivo. Além disso, o feriadão marcará a estreia de um novo painel instagramável, perfeito para registrar a visita a uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil .

Foz do Iguaçu entre os destinos mais procurados do Brasil

Com a chegada da Semana Santa, o planejamento de viagens se intensifica. Dados recentes da Civitatis, plataforma global de reserva de passeios, apontam que o Parque Nacional do Iguaçu está entre as opções turísticas mais reservadas para o período de 3 a 5 de abril.

A excursão para as Cataratas do Iguaçu lidera as buscas por atividades ao ar livre. O levantamento revela ainda que Foz do Iguaçu se consolidou como um dos destinos nacionais mais procurados para o feriado, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e de Salvador. A preferência dos viajantes reflete a busca por experiências completas e imersivas na natureza.

Dicas essenciais para o seu passeio

Para garantir uma experiência confortável e segura durante as atividades ao ar livre, a principal recomendação é o uso de protetor solar e repelente contra insetos

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil .

Optar por calçados fechados e roupas leves também é fundamental para realizar as caminhadas com tranquilidade. Como o parque terá abertura antecipada, a melhor estratégia para evitar filas é reservar o primeiro horário de embarque, às 8h. Os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial da instituição

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil .

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o parque é administrado pelo ICMBio, enquanto a gestão da visitação turística é de responsabilidade da concessionária Urbia+Cataratas

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil .

O local é uma referência internacional em turismo sustentável e conservação da biodiversidade

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil

. Recentemente, foi eleito pelo prêmio Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best 2025 como a principal atração turística do Brasil e de toda a América Latina.