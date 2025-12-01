Festa das Nações 2025 transforma Foz do Iguaçu em palco de cultura regenerativa nos dias 05, 06 e 07 de dezembro

Com uma proposta inovadora, a edição deste ano foca na cultura regenerativa, conceito que ultrapassa a sustentabilidade tradicional ao buscar revitalizar relações sociais, fortalecer vínculos comunitários e estimular uma convivência mais consciente com o território. A iniciativa conta com o patrocínio da Itaipu Binacional, reafirmando o compromisso da empresa com ações socioculturais e participativas.
O que esperar da Festa das Nações
Feira Gastronômica e Cultural
Pratos típicos, artesanato, produtos culturais e expressões identitárias de diversas nacionalidades compõem um mosaico multicultural que reflete a pluralidade de Foz do Iguaçu.
Oficinas Regenerativas
Atividades práticas focadas em sustentabilidade, bem-estar, educação ambiental, economia circular e criatividade. Uma oportunidade para aprender e vivenciar novas formas de relação com o ambiente e a comunidade.
Apresentações Artísticas
Dança, música e manifestações culturais de diferentes tradições celebram a diversidade da cidade, fortalecendo o diálogo intercultural e promovendo integração comunitária.
Participação aberta à comunidade
A Festa das Nações é colaborativa. Grupos culturais, imigrantes, artistas e empreendedores que desejam apresentar sua cultura, gastronomia, origem, tradição ou etnia podem integrar a programação.
Interessados podem entrar em contato via WhatsApp:
Por que falar em cultura regenerativa?
A proposta incentiva práticas que regeneram o tecido social, estimulam o sentimento de pertencimento e fortalecem economias locais. É uma abordagem cultural contemporânea alinhada às novas tendências mundiais de desenvolvimento sustentável.
Serviço
- Evento: Festa das Nações 2025 – Em Prol de uma Cultura Regenerativa
- Local: Praça da Bíblia – Foz do Iguaçu
- Datas: 05, 06 e 07 de dezembro de 2025
- Horário: A partir das 18h
- Entrada: Gratuita
- Informações e participação: (45) 99916-7578