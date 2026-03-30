Festival do Peixe da APEFOZ reúne comunidade e destaca gastronomia regional em Foz do Iguaçu

Primeira edição, promovida pela APEFOZ, atraiu mais de 130 pessoas na Prainha de Três Lagoas e valorizou peixes de água doce e música regional

A Associação dos Pescadores de Foz do Iguaçu (APEFOZ) realizou, no último sábado, a primeira edição do Festival do Peixe. A programação aconteceu na Prainha de Três Lagoas e teve foco na valorização da culinária local e na integração comunitária.

O festival lotou a sede da APEFOZ, reunindo mais de 130 pessoas. O ambiente familiar favoreceu a confraternização entre moradores e visitantes, fortalecendo os laços no Bairro Náutica.

Presença de autoridades

Entre as autoridades presentes estiveram o vereador Cabo Cassol e Rafael Caetano, diretor de Planejamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu. Ambos prestigiaram a iniciativa e manifestaram apoio a ações culturais e turísticas da região.

Posicionamento da APEFOZ

Para Mauro Borges Rodrigues, presidente da APEFOZ, a primeira edição do Festival do Peixe superou as expectativas. Ele ressaltou a importância do evento para valorizar o trabalho dos pescadores locais e promover o Bairro Náutica como destino gastronômico.

Gastronomia: peixes de água doce em destaque

O cardápio recebeu elogios pela variedade e sabor, com destaque para peixes de água doce preparados de formas variadas. Entre as opções servidas estavam grelhados e pratos tradicionais que valorizam a produção local.

Pratos principais

Grelhados: cortes selecionados de pacu, dourado, piauçu e piapara.

Especialidades: moqueca caprichada, isca de tilápia crocante e corvina no vinagrete.

Acompanhamentos: guarnições tradicionais que harmonizaram com os pratos.

Cultura e entretenimento

A programação cultural incluiu apresentações de música regional. A moda de viola ficou por conta dos violeiros Erivelton e Joaquim, cuja apresentação embalou o jantar e reforçou o clima rústico e acolhedor do encontro.

Impacto e perspectivas

O sucesso desta primeira edição indica potencial para que o Festival do Peixe se torne uma realização regular no calendário do Bairro Náutica. A combinação de promoção da culinária local, participação comunitária e apoio de lideranças contribui para o fortalecimento do turismo em Foz do Iguaçu.

A estreia do Festival do Peixe consolidou-se como um evento de valorização dos pescadores e da gastronomia regional. A organização avalia continuar investindo na iniciativa para ampliar o alcance turístico e cultural do bairro e da cidade.