Festival do Peixe promete movimentar a APEFOZ em Foz do Iguaçu no dia 28 de março

A Associação dos Pescadores de Foz (APEFOZ) prepara mais uma edição do Grandioso Festival do Peixe, um evento gastronômico imperdível para os amantes da boa culinária. Marcado para o final de março, o jantar promete reunir a comunidade e visitantes em uma noite de celebração com pratos de alta qualidade.

O evento é uma excelente oportunidade para quem aprecia receitas tradicionais e busca um ambiente agradável para confraternizar com a família e os amigos.

Cardápio Completo e Atrações do Festival

Os participantes do festival poderão desfrutar de um menu farto e diversificado, focado no melhor da culinária regional. A organização do evento confirmou uma seleção especial de pescados e acompanhamentos para agradar a todos os paladares.

Confira os pratos que serão servidos durante o jantar:

Peixes Grelhados: Pacu, dourado, piauçu e piapara.

Pacu, dourado, piauçu e piapara. Pratos Especiais: Moqueca, isca de tilápia e corvina no vinagrete.

Moqueca, isca de tilápia e corvina no vinagrete. Acompanhamentos: Arroz, purê de batata, molhos especiais para peixe e saladas diversas.

Para a comodidade do público, a comercialização de bebidas será feita exclusivamente no local. O bar do evento estará preparado para atender aos convidados com vinhos e bebidas em geral, ideais para harmonizar com o cardápio da noite.

Informações Importantes sobre o Evento

O jantar acontecerá na sede da associação, um espaço de fácil acesso localizado anexo à Prainha de Três Lagoas. Confira os detalhes essenciais para programar a sua participação:

Data: 28 de março de 2026

28 de março de 2026 Horário: A partir das 20h00

A partir das 20h00 Local: Associação dos Pescadores de Foz (APEFOZ)

Associação dos Pescadores de Foz (APEFOZ) Endereço: Avenida Inácio Reuter Sottomaior Pedroso, nº 170, Bairro Náutica

Valores dos Ingressos

Os convites já estão disponíveis e foram divididos em duas modalidades, oferecendo um custo-benefício atrativo para quem deseja comparecer acompanhado.

Ingresso Individual: R$ 80,00

R$ 80,00 Ingresso para Casal: R$ 150,0

Para adquirir seu ingresso chame no Whatsapp: Maurão 45 9137-4544