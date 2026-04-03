Festival Iguassu Inova 2026: Foz do Iguaçu sedia nova edição do maior evento de inovação da fronteira

O Itaipu Parquetec confirmou a realização da edição de 2026 do Festival Iguassu Inova. O evento acontecerá entre os dias 25 e 28 de novembro, prometendo movimentar Foz do Iguaçu e consolidar a região como um polo central de tecnologia, ideias e negócios.

Impacto econômico e integração na Tríplice Fronteira

Localizado em um ponto estratégico de integração entre Brasil, Paraguai e Argentina, o festival vai muito além da tecnologia. A iniciativa atrai milhares de visitantes e impulsiona diretamente o turismo, a rede hoteleira e a gastronomia local.

A proposta do encontro é transformar o território fronteiriço em um ambiente dinâmico para a circulação de pessoas e novas oportunidades de mercado, gerando impacto real na economia da região.

Programação focada no futuro

Para 2026, a organização preparou uma expansão nas trilhas de conteúdo e novas ativações. Os temas centrais desta edição incluem turismo inteligente, sustentabilidade e inovação aberta.

Os participantes terão acesso a uma agenda diversificada distribuída pelos espaços do Itaipu Parquetec. As atividades englobam palestras, painéis, workshops, hackathons e rodadas de negócios, criando o cenário ideal para o surgimento de projetos e parcerias estratégicas.

Histórico de sucesso e grandes nomes

O diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, destaca que o evento já se consolidou como um vetor de desenvolvimento regional. Segundo o executivo, a iniciativa fortalece o ecossistema local, atrai visitantes e amplia as conexões com outros mercados, posicionando a fronteira como um verdadeiro celeiro de oportunidades.

Os números das duas primeiras edições comprovam essa relevância. O festival já reuniu mais de 50 mil participantes vindos de 530 cidades brasileiras e de diversos países da América Latina. Foram mais de 670 horas de conteúdo ministradas por cerca de 300 especialistas.

O palco do evento já recebeu grandes nomes da comunicação, ciência e entretenimento. Entre os destaques de edições anteriores estão o produtor Kondzilla, o jornalista Caco Barcellos, a comunicadora Lorelay Fox, a educadora financeira Nath Finanças, o cientista Átila Iamarino e o dublador Wendel Bezerra.

Fotos: Suelen Bicicgo/Itaipu Parquetec e Kiko Sierich/Itaipu Parquetec