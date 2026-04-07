FIT Cataratas 2026: Edital Aberto para Artesãos da Tríplice Fronteira

Evento em Foz do Iguaçu destaca a economia criativa e oferece espaço de exposição para produtores do Brasil, Paraguai e Argentina.

O Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (IDESTUR) publicou um novo edital voltado para a valorização da economia criativa regional. A iniciativa busca selecionar artesãos do Brasil, Paraguai e Argentina para participarem do Festival Internacional de Turismo Cataratas (FIT Cataratas 2026).

Considerado um dos maiores encontros do setor no país, o evento será realizado entre os dias 10 e 12 de junho, na cidade de Foz do Iguaçu.

Como Funciona a Seleção

A organização do festival vai selecionar até 15 profissionais para expor peças que representem a identidade cultural da região trinacional. A curadoria avaliará os candidatos com base em quatro critérios fundamentais:

Autoria exclusiva do trabalho

Identidade cultural trinacional

Qualidade técnica das peças

Originalidade

Itens industrializados ou destinados apenas à revenda não serão aceitos. Os aprovados garantirão um espaço de exposição privilegiado, com alta visibilidade para milhares de visitantes e profissionais de um evento com projeção internacional.

Visibilidade e Capacitação Profissional

Para o CEO do FIT Cataratas, Paulo Angeli, a abertura de espaço para os produtores locais é uma marca histórica do evento. O objetivo é apresentar a cultura regional ao setor turístico e permitir que o público conheça de perto a riqueza do artesanato da fronteira.

O executivo destaca ainda que a participação em uma feira desse porte funciona como uma oportunidade de capacitação para os produtores, fortalecendo de forma direta toda a cadeia produtiva do turismo.

Prazos e Inscrições

Os artesãos interessados devem realizar a inscrição até o dia 1º de maio. A divulgação do resultado provisório está prevista para o dia 5 de maio.

É importante destacar que as despesas referentes a viagem, hospedagem e logística de vendas são de responsabilidade exclusiva do expositor. Além disso, a presença no estande é obrigatória durante todos os dias de programação do festival.

O regulamento completo e o formulário de participação estão disponíveis no edital oficial: https://bit.ly/3O2XXNO.