Fórum Nacional Inter-religioso de Combate à Intolerância em Foz do Iguaçu

A Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, em Foz do Iguaçu, sedia no dia 29 de março o Fórum Nacional Inter-religioso de Combate à Intolerância Religiosa. O evento é totalmente gratuito e tem como objetivo principal promover a cultura de paz, defender a liberdade de crença e criar um espaço permanente de diálogo entre diferentes tradições.

Com mediação do experiente jornalista Roberto Nonato, o encontro reunirá lideranças religiosas, autoridades jurídicas e a sociedade civil. A proposta é debater a importância do respeito à diversidade e transformar princípios de igualdade em práticas concretas para a comunidade.

Destaques da Programação

O painel contará com a presença de representantes de diversas confissões e especialistas no tema, incluindo:

Sheikh Jihad Hammadeh: Vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas.

Vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas. Dom Sergio de Deus Borges: Bispo Diocesano de Foz do Iguaçu.

Bispo Diocesano de Foz do Iguaçu. Pastor Gilson Alcantara: Presidente do Conselho de Pastores de Foz do Iguaçu.

Presidente do Conselho de Pastores de Foz do Iguaçu. Especialistas em Direito: Dra. Jamila Hussein (ANAJI) e Dr. Luciano Lima (OAB).

Dra. Jamila Hussein (ANAJI) e Dr. Luciano Lima (OAB). Dra. Anice Gazzaoui: Vereadora e primeira parlamentar muçulmana na América Latina.

Serviço do Evento

As vagas são limitadas e os participantes receberão um certificado de quatro horas extracurriculares.

Data: 29 de março

29 de março Horário: 20h30

20h30 Local: Salão Nobre da Mesquita Omar Ibn Al-Khattab (Foz do Iguaçu, PR)

Salão Nobre da Mesquita Omar Ibn Al-Khattab (Foz do Iguaçu, PR) Entrada: Gratuita

Gratuita Inscrições: Disponíveis online através da plataforma Sympla