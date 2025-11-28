Foz do Iguaçu celebra o Dia Internacional da Onça-Pintada com festa, arte e conexão com a natureza

No dia 29 de novembro, Foz do Iguaçu vai rugir de alegria em homenagem a um dos animais mais icônicos e fascinantes da América do Sul: a onça-pintada. Para celebrar a data, o Projeto Onças do Iguaçu preparou uma programação especial no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, cheia de atividades culturais, educativas e artísticas que prometem encantar toda a família.

Das 15h às 21h, o público poderá se aproximar ainda mais desse felino poderoso que simboliza bravura, equilíbrio ecológico e a força da Mata Atlântica. A tarde será marcada por atrações que unem diversão, conhecimento e consciência ambiental, reforçando a importância de proteger a espécie e seu habitat.

Quem for ao evento poderá curtir pintura de rosto, apresentações culturais e muito batuque com o Grupo Amigos da Onça, além de uma feirinha com produtos temáticos que valorizam a causa ambiental. A programação inclui ainda exposições, grafites, rodas de conversa e apresentações sobre o comportamento e os desafios enfrentados pela onça no parque — uma oportunidade única para aprender de forma leve e inspiradora.

Para deixar tudo ainda mais vibrante, o Maracatu Alvorada Nova vai animar o público com ritmos que convidam todo mundo a entrar no clima da celebração. É aquele tipo de evento que mistura música, alegria e natureza de um jeito que só Foz do Iguaçu sabe fazer.

A proposta é lembrar que proteger a onça-pintada é garantir a saúde de todo o ecossistema. Quando ela está presente, significa que a floresta está viva, equilibrada e pulsando — e isso influencia diretamente a qualidade de vida de quem vive na região.

Se você ama a natureza, tem curiosidade sobre a fauna local ou simplesmente procura um bom motivo para reunir quem você gosta, esse encontro foi feito para você. Chame a família, os amigos, os vizinhos e venha celebrar o felino mais majestoso das Américas!

Serviço

Data: 29 de novembro de 2025

Local: Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu

Endereço: Rodovia BR 469 km 18

Horário: 15h às 21h

Mais informações: 45 99809 7698