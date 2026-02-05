Foz do Iguaçu entra para a lista dos Melhores Destinos da América do Sul no Travellers’ Choice 2026

Cidade das Cataratas figura entre os destinos mais bem avaliados por viajantes no Tripadvisor

Foz do Iguaçu foi reconhecida como um dos Melhores Destinos da América do Sul no ranking Travellers’ Choice 2026, do Tripadvisor. A cidade ocupa a 10ª posição na lista sul-americana, que destaca os locais mais bem avaliados do mundo com base na experiência real de viajantes.

Reconhecimento internacional baseado na opinião de milhões de turistas

O Travellers’ Choice é um dos prêmios mais importantes do turismo mundial. O ranking é elaborado a partir de milhões de avaliações e opiniões publicadas ao longo de 12 meses na plataforma do Tripadvisor, considerada uma das maiores referências globais em pesquisa e avaliação de viagens.

De acordo com a plataforma, entre mais de 8 milhões de perfis analisados, menos de 1% dos destinos alcança esse nível de excelência, o que reforça a relevância do reconhecimento para Foz do Iguaçu.

Brasil em destaque entre os Melhores Destinos da América do Sul

Na categoria Melhores Destinos da América do Sul, o Brasil aparece com quatro cidades na lista, evidenciando a diversidade turística do país:

Gramado – 3º lugar

Rio de Janeiro – 5º lugar

Natal – 8º lugar

Foz do Iguaçu – 10º lugar

As posições brasileiras mostram a força do turismo nacional, que reúne experiências urbanas, culturais, de lazer, de natureza e de praia em diferentes regiões.

Foz do Iguaçu: ícone do turismo de natureza na América do Sul

Foz do Iguaçu consolida-se como um dos principais destinos de turismo de natureza na América do Sul. O grande destaque é o conjunto das Cataratas do Iguaçu, reconhecidas como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco.

Cataratas do Iguaçu: espetáculo natural na fronteira Brasil–Argentina

Com cerca de 275 quedas d’água na fronteira entre Brasil e Argentina, as Cataratas impressionam visitantes de todas as partes do mundo pela grandiosidade, pela força das águas e pela paisagem única que formam no coração da Mata Atlântica.

Experiências que vão além das Cataratas

Além do parque que abriga as Cataratas, Foz do Iguaçu oferece uma ampla variedade de atrativos e experiências turísticas, que incluem:

Atividades em meio à Mata Atlântica

Experiências aquáticas e de aventura

Passeios aéreos com vistas panorâmicas

Opções em ambientes climatizados, como centros de visitação e atrativos indoor

Essa combinação de natureza, infraestrutura e diversidade de atividades contribui para manter o destino em evidência no cenário internacional.

Posicionamento internacional reforçado

Para o presidente do Visit Iguassu, Wolney Biesdorf, o reconhecimento do Tripadvisor consolida o posicionamento global de Foz do Iguaçu.

“Estar entre os Melhores Destinos da América do Sul no ranking Travellers’ Choice 2026 é motivo de grande orgulho para Foz do Iguaçu e para todo o trade turístico. Esse resultado reflete o trabalho conjunto do setor, o compromisso com a qualidade da experiência do visitante e a força dos nossos atrativos, especialmente as Cataratas do Iguaçu, que seguem encantando o mundo.”

Crédito da fotografia: Bruno Bimbato