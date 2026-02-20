Foz do Iguaçu ganha destaque em revista australiana e se consolida como destino romântico internacional

Reportagem internacional posiciona a cidade como cenário ideal para casamentos, lua de mel e experiências exclusivas

Foz do Iguaçu conquistou projeção internacional ao ser destaque em uma reportagem especial de quatro páginas na revista australiana Holidays for Couples, publicação voltada ao público interessado em viagens românticas, casamentos e lua de mel. A matéria posiciona o destino como uma das principais escolhas globais para o segmento conhecido como “Destination Wedding”, reforçando o potencial turístico da cidade no cenário internacional.

A conquista é resultado direto de ações estratégicas de promoção internacional realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo durante a Brazil Week, evento promovido em Sydney, na Austrália, com foco em apresentar destinos brasileiros ao mercado australiano e ampliar oportunidades no turismo internacional.

Experiência internacional transformada em vitrine global para o destino

A reportagem foi escrita pela jornalista australiana Cath Johnsen, que visitou Foz do Iguaçu após ser contemplada em uma ação promocional voltada à imprensa internacional. Durante sua estadia, ela vivenciou experiências completas no destino, explorando os principais atrativos turísticos e a infraestrutura local.

O resultado foi uma matéria especial destacando Foz do Iguaçu como cenário ideal para casamentos e viagens a dois, ressaltando suas paisagens naturais, a qualidade da estrutura turística e a diversidade cultural que torna a cidade única no mundo.

Entre os pontos mencionados estão as Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves, passeios de helicóptero, experiências de aventura e a hospitalidade da cidade, elementos que reforçam o posicionamento do destino como uma experiência completa e memorável para visitantes internacionais.

Estratégia internacional amplia visibilidade e fortalece o turismo

A ação promocional em Sydney também incluiu apresentações para operadores e agentes de viagens australianos, fortalecendo o posicionamento de Foz do Iguaçu no mercado internacional e ampliando as oportunidades de negócios e fluxo turístico.

O mercado australiano é considerado estratégico, com perfil voltado a viagens de longa distância e interesse em destinos que oferecem natureza, aventura e experiências autênticas — características que posicionam Foz do Iguaçu como uma opção altamente competitiva no cenário global.

Reconhecimento internacional impulsiona economia e consolida posicionamento global

O destaque em uma revista especializada em turismo romântico representa um importante avanço na estratégia de internacionalização do destino. A visibilidade fortalece o potencial de Foz do Iguaçu para atrair turistas internacionais, especialmente no segmento de casamentos, lua de mel e turismo de experiência.

Esse reconhecimento também contribui diretamente para o fortalecimento da economia local, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e serviços turísticos.

A presença em uma publicação internacional reforça o posicionamento de Foz do Iguaçu como um dos destinos mais completos e desejados do mundo, consolidando a cidade não apenas como referência em turismo de natureza, mas também como cenário ideal para experiências românticas e inesquecíveis.