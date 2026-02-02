Foz do Iguaçu ganha experiência imersiva noturna com o Luau 4 Elements by Sanma

Nova atração conecta visitantes à natureza com trilhas, cachoeiras e vivência à luz da lua

Foz do Iguaçu, referência mundial em turismo de natureza e multiculturalidade, com mais de 2 milhões de visitantes por ano, acaba de ganhar um novo atrativo sensorial. No dia 07 de fevereiro estreia o Luau 4 Elements by Sanma, experiência que une a elegância do Sanma Hotel à proposta exploradora da Iguassu Secret Falls.

A ideia é simples e potente: deixar o ritmo acelerado da cidade para trás e mergulhar em uma jornada guiada pelos quatro elementos fundamentais da vida – água, terra, ar e fogo – em um cenário exclusivo da Terra das Cataratas.

Conexão profunda com a natureza em Foz do Iguaçu

O percurso do Luau 4 Elements by Sanma foi pensado para despertar os sentidos em diferentes momentos da experiência. A água se revela no frescor dos banhos de cachoeira e na presença imponente do Rio Iguaçu, que está nas proximidades do local. A terra é percebida a cada passo pelas trilhas preservadas em meio à floresta.

O ar ganha protagonismo no entardecer, quando o pôr do sol colore o céu e marca a transição entre dia e noite. Já o fogo encerra a vivência em um luau acolhedor ao redor da fogueira, convidando à contemplação, ao silêncio e à celebração conjunta.

É o ambiente ideal para observar árvores centenárias, ouvir o canto dos pássaros, notar pequenos detalhes da mata e se deixar envolver pela quietude da noite iluminada pela lua.

Sanma Hotel e Iguassu Secret Falls: sofisticação aliada à natureza

Para o gerente do Sanma Hotel, André Terrengui, o diferencial da experiência está na autenticidade da proposta, que valoriza tanto o conforto quanto o contato real com o ambiente natural.

“Unimos a hospitalidade do Sanma à força da nossa natureza para criar algo sofisticado e real. Queremos que cada pessoa saia daqui verdadeiramente transformada pela energia desses elementos”, destaca.

Já o diretor da Iguassu Secret Falls, André Alliana, reforça que se trata de uma vivência que vai além de um passeio tradicional em Foz do Iguaçu.

“Nossa missão é fazer com que o participante se sinta parte da floresta, em um momento de celebração coletiva e respeito profundo ao meio ambiente”, afirma.

Como funciona o Luau 4 Elements by Sanma

As saídas acontecem aos sábados, a partir das 17h, horário estratégico para que o público acompanhe a transição entre o entardecer e o anoitecer. Com um nome de fácil compreensão para turistas do mundo todo, o Luau 4 Elements by Sanma já se posiciona como uma experiência essencial no roteiro de quem busca o lado mais genuíno e sensorial de Foz do Iguaçu.

A experiência: trilhas, cachoeira e trilha noturna

A vivência começa ao final da tarde, com caminhadas por trilhas em meio à floresta e banho de cachoeira, em um contato direto com a natureza local. O pôr do sol marca o início de uma trilha noturna guiada, na qual os participantes são convidados a aguçar os sentidos, perceber sons da mata, mudanças de temperatura e o céu iluminado pela lua.

Todo o percurso é conduzido por profissionais treinados, em um ambiente controlado, que respeita os limites da área natural e promove uma experiência segura e consciente.

Encerramento ao redor do fogo

O desfecho da programação acontece ao redor do fogo, elemento central de um luau com clima intimista e acolhedor. Nesse momento, um ritual simbólico celebra a conexão coletiva com o meio ambiente, a pausa na rotina e o encontro entre pessoas que buscam experiências autênticas em Foz do Iguaçu.

É a etapa em que o grupo desacelera, compartilha impressões e registra as memórias de uma noite guiada pelos quatro elementos.

Segurança, estrutura e orientações aos participantes

Por se tratar de uma atividade em ambiente natural e em período noturno, a segurança é prioridade. É indispensável seguir as orientações dos guias durante todo o trajeto e permanecer junto ao grupo, respeitando os limites e indicações dos condutores.

Ao final da experiência, os participantes contam com água e frutas como cortesia. Há ainda opções de alimentos e bebidas disponíveis para compra em um bar instalado nas proximidades de onde acontece o luau.

Todo o projeto foi pensado para proporcionar conforto, acolhimento e uma vivência marcante, sem abrir mão do cuidado com o visitante e com o ambiente natural.

