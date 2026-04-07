Foz do Iguaçu Gera R$ 14,9 Milhões em Mídia Espontânea com Ação Inédita na TV Globo

Transmissão ao vivo do programa Encontro e desdobramentos na grade nacional fortalecem a estratégia de promoção turística do destino para a baixa temporada.

Uma ação estratégica coordenada pela Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu colocou o destino em evidência para todo o Brasil. A iniciativa, que somou esforços com a Urbia+Cataratas, Grupo Cataratas e Visit Iguassu, resultou em um impressionante retorno de R$ 14,9 milhões em mídia espontânea, segundo dados mensurados pela Ferba.

O objetivo principal da campanha é escalonar a promoção do Destino Iguaçu, garantindo uma constância na movimentação turística entre os meses de março e junho, período tradicionalmente considerado de baixa temporada para o turismo de lazer.

O Impacto Nacional do Programa Encontro

O grande marco da ação ocorreu na manhã de segunda-feira (30 de março), com a transmissão ao vivo do programa Encontro com Patrícia Poeta diretamente das Cataratas do Iguaçu. Durante 50 minutos, a atração capturou a atenção de mais de 10 milhões de espectadores em todo o país.

A apresentadora visitou e exibiu experiências únicas em atrativos como o Macuco Safari, Helisul Experience, Parque das Aves, AquaFoz e o Marco das Três Fronteiras. Apenas essa transmissão ao vivo gerou um retorno financeiro estimado em R$ 11,4 milhões.

O programa também registrou um aumento de audiência: marcou 7,3 pontos no índice nacional (crescimento de 2%) e 6,4 pontos em Curitiba (alta de 19%), com forte engajamento do público jovem.

Desdobramentos na Grade da Emissora

A visibilidade de Foz do Iguaçu se estendeu por outros programas e dias da semana, ampliando o alcance da campanha:

AquaFoz em Destaque: Na sexta-feira (27), uma pauta ao vivo acompanhou a escolha do nome do filhote de tubarão-galha-branca do novo aquário, batizado de Pipo. A ação gerou R$ 770,1 mil em mídia.

Na sexta-feira (27), uma pauta ao vivo acompanhou a escolha do nome do filhote de tubarão-galha-branca do novo aquário, batizado de Pipo. A ação gerou R$ 770,1 mil em mídia. Mais Você: O destino ganhou mais 30 segundos de exposição na abertura do programa de Ana Maria Braga, resultando em R$ 538 mil.

O destino ganhou mais 30 segundos de exposição na abertura do programa de Ana Maria Braga, resultando em R$ 538 mil. Retorno aos Estúdios: Na terça-feira (31), Patrícia Poeta relembrou a viagem logo na abertura do Encontro, agregando mais R$ 510,9 mil em valoração.

Destaque Regional e Presença Digital

Além da rede nacional, o Paraná também foi impactado. O programa PLUG, da RPC, exibido no dia 28 de março, apresentou as novas trilhas do Parque Nacional e o AquaFoz, gerando uma valoração de R$ 815 mil em mídia espontânea no estado.

No ambiente digital, os resultados também foram expressivos. Uma matéria no portal G1 rendeu R$ 107,7 mil, enquanto os conteúdos disponibilizados na plataforma Globoplay, entre 27 e 31 de março, somaram R$ 738 mil em retorno.

O Que Dizem as Lideranças do Setor

A união entre o poder público e a iniciativa privada foi apontada como o fator decisivo para o sucesso da empreitada.

Para Jin Petrycoski, Secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, a ação é um marco. “É motivo de grande satisfação ver a cidade ganhando essa visibilidade. Resultados como este são reflexo direto da construção conjunta com todo o ecossistema do turismo local”, afirma.

Wolney Biesdorf, presidente do Visit Iguassu, destaca a qualidade da exposição. “Mais do que números expressivos, estamos falando de visibilidade qualificada, que inspira milhões de pessoas a conhecerem de perto nossa natureza e cultura.”

Pela iniciativa privada, Mario Macedo Junior, CEO da Urbia+Cataratas, ressaltou que a exibição aproxima o público da grandiosidade do parque e incentiva o contato responsável com a natureza. Já Jurema Fernandes, diretora de operações do Grupo Cataratas, celebrou a oportunidade de mostrar a diversidade cultural do Marco das Três Fronteiras e a importância da conservação ambiental promovida pelo AquaFoz.

Créditos das fotografias: Visit Iguassu