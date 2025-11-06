Foz do Iguaçu lança programação da 20ª Feira Internacional do Livro com homenagens a Santos Dumont e Dalton Trevisan

A 20ª edição da Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu (FILFI) será oficialmente apresentada nesta sexta-feira, 7 de novembro, às 16h, no Senac, localizado na Rua João Rouver, 160, no Centro da cidade.

O lançamento da programação marca o início das celebrações de um dos maiores eventos culturais do Paraná, que reúne anualmente escritores, artistas, estudantes e amantes da literatura de toda a região trinacional.

Tema 2025: “Da literatura ao conhecimento”

Com o tema “Da literatura ao conhecimento”, a edição deste ano presta homenagem a Santos Dumont e Dalton Trevisan, dois grandes nomes que simbolizam, cada um à sua maneira, o poder transformador do conhecimento e da criatividade brasileira.

A FILFI 2025 promete uma agenda intensa de atividades, com oficinas, debates, apresentações artísticas, cozinha literária, exposições e lançamentos de livros. O evento busca aproximar o público da literatura de forma dinâmica e inspiradora, valorizando a leitura como ferramenta de transformação social e intelectual.

Um espaço de encontro e aprendizado

Segundo a Fundação Cultural e a Prefeitura de Foz do Iguaçu, realizadoras do evento, a feira reafirma o compromisso da cidade com a promoção da cultura, da educação e da integração regional.

A programação completa será revelada durante o lançamento no Senac, incluindo nomes de autores convidados, atrações musicais e ações formativas para educadores e estudantes.

Serviço

O quê: Lançamento da programação da 20ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu (FILFI)

Data: 07 de novembro (sexta-feira)

Horário: 16h

Local: Senac – Rua João Rouver, 160, Centro, Foz do Iguaçu