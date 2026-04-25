Foz do Iguaçu sedia etapa de abertura do Circuito CRC 2026 com foco em sustentabilidade

Foz do Iguaçu será o palco inicial do Circuito Sustentável CRC (Correr, Respirar, Cuidar) em 2026. O evento, que une esporte, saúde e consciência ambiental, acontece no dia 24 de maio e tem a expectativa de reunir aproximadamente mil atletas nas ruas da cidade.

A largada está programada para as 7h, na Avenida Portugal, região do Jardim Polo Centro. Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km, voltados para os públicos masculino e feminino.

Esporte e Responsabilidade Ambiental

O grande diferencial do Circuito CRC é o seu compromisso com o meio ambiente. A organização implementará ações de logística reversa, garantindo a coleta e a reciclagem de todos os materiais utilizados durante a prova. Além disso, o evento deixará um legado verde para a cidade com a distribuição de mais de mil mudas de árvores para os corredores e a comunidade local.

Segundo João Barbiero, diretor-presidente do Grupo D’Ponta e idealizador do projeto, o objetivo vai além da prática esportiva. A intenção é inspirar mudanças de atitude e promover um planeta mais saudável, aproveitando a relevância turística e ambiental de Foz do Iguaçu para iniciar o calendário deste ano.

Ivo Felde, organizador local da etapa, reforça a tradição do município em sediar grandes provas e destaca que a corrida é uma oportunidade única de unir solidariedade e sustentabilidade.

Como participar: Inscrições e Prazos

Os interessados têm até o dia 17 de maio para garantir a participação. As inscrições estão disponíveis na plataforma Ticket Sports e no site oficial do evento (Circuitocrc.com.br).

A taxa de inscrição é de R$ 60,00, acrescida da taxa do site e da doação obrigatória de 2 kg de alimentos não perecíveis, peças de vestuário ou tênis. Os donativos deverão ser entregues no momento da retirada do kit.

A idade mínima exigida é de 16 anos para o trajeto de 5 km e de 18 anos para a prova de 10 km. Participantes com 60 anos ou mais e Pessoas com Deficiência (PCD) têm direito a 50% de desconto, conforme a legislação vigente.

Retirada dos Kits e Premiação

A entrega dos kits ocorrerá na véspera da prova, dia 23 de maio, das 9h às 17h, na Cell Shopping, localizada no Shopping Catuaí Palladium (Piso L2). O kit do atleta inclui número de peito, chip de cronometragem, camiseta e uma ecobag. Para a retirada, é obrigatório apresentar documento de identificação, comprovante de inscrição e realizar a entrega da doação solidária.

Os três primeiros colocados de cada categoria (Geral e faixas etárias divididas por décadas, além de PCD) receberão troféus. Todos os corredores que concluírem a prova dentro do tempo limite estabelecido receberão medalhas de participação.

Próximas Etapas do Circuito CRC 2026

O calendário do Circuito CRC 2026 contará com três etapas no Paraná. Após a abertura em Foz do Iguaçu, o evento seguirá para Guarapuava no dia 21 de junho e será encerrado em Ponta Grossa no dia 28 de junho

Circuito CRC

. A proposta é conectar diferentes regiões do estado em torno do propósito de correr, respirar e cuidar.

O projeto é viabilizado com o patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, contando também com o apoio de marcas como XBRI Pneus, Cellshop Importados Paraguai, Sanepar e Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Paraná.

Serviço do Evento

Data e horário: 24 de maio de 2026, às 7h

24 de maio de 2026, às 7h Local de largada: Av. Portugal, 435 (Jardim Polo Centro), Foz do Iguaçu

Av. Portugal, 435 (Jardim Polo Centro), Foz do Iguaçu Percursos: 5 km e 10 km

5 km e 10 km Prazo de inscrição: Até 17 de maio

Até 17 de maio Valor: R$ 60,00 mais doação solidária