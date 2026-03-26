Foz do Iguaçu Sedia Fórum Nacional Inter-religioso para Combater a Intolerância

A tolerância e o respeito às diferentes crenças são os pilares fundamentais para a construção de uma sociedade pacífica. Com esse propósito, a Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, em Foz do Iguaçu, sediará o Fórum Nacional Inter-religioso de Combate à Intolerância Religiosa. O encontro gratuito acontece no domingo, 29 de março, às 20h30.

Diálogo e Respeito à Diversidade Cultural

O evento reunirá líderes religiosos, autoridades e membros da comunidade para compartilhar experiências e buscar caminhos para uma convivência harmoniosa. A iniciativa dialoga diretamente com os princípios da UNESCO, que atua para promover o respeito à diversidade cultural em todo o mundo.

Para Laysmara Carneiro Edoardo, presidente do Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná, o fórum é um espaço democrático essencial. Ela ressalta que o reconhecimento de imigrantes e povos tradicionais garante a continuidade de diversas culturas, ajudando a combater o racismo estrutural e a reduzir preconceitos históricos.

A Força Multicultural da Tríplice Fronteira

Foz do Iguaçu é um dos maiores mosaicos multiculturais do Brasil, abrigando cerca de 90 nacionalidades. Essa característica única torna a cidade o cenário ideal para debater a liberdade de culto e a laicidade, direitos garantidos pela Constituição Brasileira.

O encontro reforça a união entre diferentes fés. O Sheikh Mohamed Khalil destaca que a escolha da mesquita é simbólica e reafirma o compromisso islâmico com a paz mundial. A visão de união é compartilhada por líderes de outras denominações, como o Bispo Diocesano Dom Sergio de Deus Borges e o Pastor Gilson Alcantara, que enxergam o evento como uma ponte vital para superar divisões.

A valorização das religiões de matriz africana também ganha voz no debate com a presença de Mãe Edna de Baru. Ela aponta que o entendimento da diversidade regional é um passo importante para combater a intolerância que ainda atinge os terreiros na cultura popular.

Educação e Políticas Públicas contra o Preconceito

A mediação do debate será conduzida pelo experiente jornalista Roberto Nonato. As discussões programadas vão além da fé, abordando o impacto social da intolerância. A advogada Jamila Hussein lembra que esses encontros ajudam a transformar princípios jurídicos abstratos em práticas concretas e na formulação de políticas públicas.

A educação também é apontada como a principal ferramenta de transformação social. Segundo a Organização das Nações Unidas, a intolerância afeta o desenvolvimento e a democracia, tornando o conhecimento o melhor antídoto contra o preconceito e a discriminação.

Serviço e Inscrições

O Fórum Nacional Inter-religioso acontece no Salão Nobre da Mesquita de Foz, localizada no Centro Cultural Beneficente Islâmico. A entrada é totalmente gratuita e a participação garante um certificado de quatro horas extracurriculares.

As inscrições para o público geral devem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla. Já os profissionais de imprensa contam com um formulário de credenciamento online específico para a cobertura jornalística do evento.