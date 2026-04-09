Governo do Paraná entrega primeira etapa da duplicação da Rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (9) o primeiro trecho duplicado da Rodovia das Cataratas (BR-469), em Foz do Iguaçu. A liberação abrange 6,8 quilômetros da via, representando a área de maior movimento e um avanço essencial para a mobilidade urbana e o turismo da região Oeste do Estado.

O trecho agora liberado para o tráfego conecta o acesso da Perimetral Leste ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Esta obra histórica era aguardada há mais de três décadas pela população e pelo setor turístico local.

Impacto na Mobilidade e Turismo

Durante a entrega, o governador destacou que a duplicação se soma a outras grandes intervenções recentes na cidade, como a Ponte da Integração e a ampliação da pista do aeroporto. O objetivo principal é garantir fluidez e segurança para os moradores e para os milhares de visitantes que circulam diariamente rumo às Cataratas do Iguaçu.

O prefeito de Foz do Iguaçu, General Silva e Luna, ressaltou que a liberação traz alívio imediato aos motoristas. A nova estrutura elimina os antigos congestionamentos que frequentemente causavam transtornos aos passageiros em trânsito para o aeroporto ou para os atrativos turísticos.

Estrutura Moderna e Investimentos na BR-469

A obra é resultado de uma parceria estratégica entre o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), e a Itaipu Binacional. O investimento total no projeto atinge a marca de R$ 165,8 milhões.

A nova infraestrutura conta com pistas duplas separadas por barreiras de concreto, além de 11,8 quilômetros de vias marginais e ciclovias compartilhadas. O projeto entregue também inclui:

Dois novos viadutos para facilitar o retorno seguro dos veículos.

Uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá, com 40 metros de extensão.

Sistema de iluminação em LED em toda a pista central e marginais.

Quatro passagens de fauna para proteção da biodiversidade local.

Próximos Passos e Conclusão da Obra

Atualmente, o projeto geral de duplicação da BR-469 já atingiu 90% de execução. As equipes de engenharia concentram os trabalhos nos quilômetros finais, que ligarão o aeroporto até o portal de entrada do Parque Nacional do Iguaçu.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, confirmou que a previsão é concluir os 8,7 quilômetros totais da rodovia até o início do segundo semestre. Um viaduto estratégico na entrada do aeroporto já está finalizado, aguardando apenas as alças de acesso.

Novos Recursos para Foz do Iguaçu

Aproveitando a cerimônia, o Governo do Paraná anunciou novos pacotes de melhorias para a infraestrutura do município. Foi assinado um convênio de R$ 17,7 milhões para a construção de uma trincheira na BR-277, interligando a Vila Portes e o Jardim Jupira.

Além disso, o Estado autorizou a liberação de R$ 33 milhões destinados ao recapeamento asfáltico de diversas vias urbanas, reforçando o compromisso com o desenvolvimento viário de Foz do Iguaçu.