Governo lança concorrência pública para duplicação da Rodovia das Cataratas

Obra é estimada em R$ 186 milhões e será financiada pela Itaipu Binacional, como parte de um pacote de obras estruturantes na região

O governo do Paraná publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (17) a abertura de licitação para as obras de duplicação e restauração da BR-469, a Rodovia das Cataratas, principal acesso ao Parque Nacional do Iguaçu (PNI), em Foz do Iguaçu, no valor de R$ 186 milhões. O investimento é resultado de uma parceria entre os governos federal e estadual com a Itaipu Binacional, responsável pela maior parte dos recursos.

Obra bastante aguardada, a duplicação atende à necessidade de atender ao fluxo crescente de veículos de turistas que visitam as Cataratas do Iguaçu, especialmente em períodos de alta temporada e feriados. A rodovia também passa pelo aeroporto, hotéis e outros atrativos turísticos, além do trevo que dá acesso à Argentina.

As obras contemplam justamente o trecho entre o trevo e o PNI, totalizando 8,7 km de extensão. Conforme a publicação no Diário Oficial do Paraná, os envelopes com as propostas deverão ser entregues no Protocolo Geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), entre as 8h30 e 12h e das 13h às 17h, até o dia 23 de março de 2022. Ou diretamente na sessão de abertura para a comissão de licitação, que será no dia 24 de março de 2022, às 14h.

Investimentos

A duplicação da Rodovia das Cataratas faz parte de um pacote de investimentos da margem brasileira da Itaipu na região Oeste do Paraná que soma mais de R$ 2,5 bilhões (R$ 1 bilhão nas obras de modernização do sistema de Corrente Contínua de Alta Tensão de Furnas e R$ 1,5 bilhão em infraestrutura, como a Ponte da Integração entre Brasil e Paraguai, a Perimetral Leste, a duplicação do Contorno Oeste de Cascavel e de um trecho da BR-277, a modernização e ampliação da pista do Aeroporto Internacional das Cataratas, entre outras). Esses investimentos permitiram a criação de mais de 2.500 postos de trabalho.

Foto: Geraldo Bubniak / AEN.