Hackatour Cataratas: maratona tecnológica vai distribuir R$ 8 mil em prêmios; inscrições estão abertas

Jornada de inovação do turismo será promovida on-line de 17 a 20 de março.

Com R$ 8 mil em prêmios, além da oportunidade de transformar uma ideia em negócio, o Hackatour Cataratas está com inscrições abertas pelo link https://www.eventspro.com.br/e/hackatour-cataratas. A maratona de criação e desenvolvimento de inovações faz parte da programação preliminar do Festival das Cataratas e será promovida entre os dias 17 e 20 de março.

Nesta edição – que será on-line com o tema principal “Destinos Sustentáveis e Cidades Inteligentes no Turismo” – os melhores projetos apresentados na maratona serão selecionados paras etapas de Aceleração, entre junho e novembro, e Vendas, quando terão a oportunidade de apresentar as suas soluções para o público da tradicional Feira de Turismo e Negócios do Festival das Cataratas.

O Hackatour Cataratas tem como público-alvo pessoas com conhecimento ou experiência nas seguintes áreas: desenvolvimento web, análise de sistemas; UX; engenharia; empreendedorismo de tecnologia; cidades inteligentes; assim como estudantes das áreas de Turismo, Hotelaria e Administração.

Ao longo dos três dias de evento, os participantes terão à disposição um time de mentores especialistas em diversas temáticas, além de workshops e palestras. Para a análise dos projetos serão levados em consideração os seguintes critérios: adequação ao tema, desafio e objetivo propostos; criatividade e disrupção da solução; aplicabilidade do sistema para solucionar os problemas atinentes ao tema, desafios, demandas e utilidade; qualidade do código (clareza, modularização, facilidade de manutenção, documentação); e viabilidade de execução da solução desenvolvida.

As três melhores equipes serão premiadas com, respectivamente, R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil.

Saiba mais informações em www.hackatour.com.