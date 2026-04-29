Hospital Itamed reforça campanha para destinação do Imposto de Renda 2026

Com o encerramento do prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) se aproximando, o Hospital Itamed intensifica sua mobilização para a campanha de destinação solidária. A iniciativa convida os contribuintes a direcionarem parte do imposto devido para projetos que beneficiam diretamente crianças, recém-nascidos e idosos atendidos pela instituição em Foz do Iguaçu.

A proposta permite que o cidadão apoie a saúde regional sem qualquer custo extra. Em vez de o recurso ir integralmente para o caixa do Governo Federal, uma parcela é enviada a fundos municipais que financiam ações sociais de impacto direto na comunidade.

Hospital Itamed – Hospital em Foz do Iguaçu

A importância do apoio para o atendimento SUS

Referência regional em especialidades críticas como Cardiologia, Oncologia e Neonatologia, o Hospital Itamed possui uma operação voltada majoritariamente ao setor público. Atualmente, mais de 80% dos atendimentos são realizados via Sistema Único de Saúde (SUS).

Hospital Itamed – Hospital em Foz do Iguaçu

De acordo com o diretor-superintendente do complexo hospitalar, Gilmar de Oliveira, a participação da sociedade é fundamental para aprimorar os serviços gratuitos. Ele ressalta que a força das parcerias transforma realidades e permite investimentos em melhorias estruturais que seriam mais lentas sem esses recursos.

Transparência e aplicação dos recursos no Hospital Itamed

A instituição mantém um compromisso rigoroso com a prestação de contas. Segundo a área de Captação de Recursos do hospital, as doações via IR de 2025 já estão alocadas nos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa.

O acesso a esses valores ocorre por meio de editais públicos. Em 2026, o Hospital Itamed já protocolou dois projetos estratégicos que aguardam a liberação dos recursos para execução.

Onde o investimento é aplicado

Os valores destinados pelos contribuintes este ano deverão focar em duas frentes principais:

Infância e Juventude: Projetos para a UTI Pediátrica e Neonatal, visando modernização estrutural e maior conforto para os pacientes e seus familiares.

Projetos para a UTI Pediátrica e Neonatal, visando modernização estrutural e maior conforto para os pacientes e seus familiares. Pessoa Idosa: Ações focadas em Oncologia e Cardiologia, áreas que concentram a maior demanda da população idosa e exigem cuidados humanizados e tecnologia de ponta.

Passo a passo: como fazer a destinação

O processo de doação é realizado de forma simples, diretamente no programa da Receita Federal. Confira as etapas:

No programa da Declaração de IR, escolha o Modelo Completo. No menu lateral, localize a opção Doações Diretamente na Declaração. Escolha o fundo desejado (Criança e Adolescente ou Pessoa Idosa). Selecione o Fundo Municipal de Foz do Iguaçu (PR). O sistema calculará automaticamente o valor limite para destinação. Gere o DARF e efetue o pagamento até o último dia do prazo legal.

Após concluir o processo, o contribuinte pode validar seu apoio enviando o comprovante para o e-mail doacoes@itamed.com.br. Essa comunicação é importante para o planejamento interno dos projetos que serão apresentados aos conselhos municipais.

Observações importantes do Hospital Itamed

Se você tem imposto a restituir: O valor destinado será somado ao montante da sua restituição, corrigido pela taxa Selic.

O valor destinado será somado ao montante da sua restituição, corrigido pela taxa Selic. Se você tem imposto a pagar: O valor destinado será subtraído do total que você deve ao governo.

O valor destinado será subtraído do total que você deve ao governo. Custo zero: Em ambas as situações, você não gasta um centavo a mais do que já pagaria normalmente.