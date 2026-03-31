IHGT Conquista Título de Utilidade Pública no Paraná e Fortalece Qualificação Profissional

O Instituto de Capacitação em Hotelaria, Gastronomia e Turismo (IHGT) alcançou um novo marco em sua trajetória ao receber o Título de Utilidade Pública no Estado do Paraná. A oficialização ocorreu com a publicação no Diário Oficial no dia 27 de março de 2026, após sanção do governador Ratinho Junior.

A concessão do título é fruto do Projeto de Lei Ordinária nº 20/2026, proposto pelo deputado estadual Matheus Vermelho. A medida reconhece o impacto positivo da instituição na formação de mão de obra qualificada para setores estratégicos da economia paranaense.

Reconhecimento Amplia Oportunidades e Parcerias

Para a diretoria do instituto, a novidade representa um avanço significativo. O presidente do IHGT, Fernando Rodrigues Dias, destaca que a titulação eleva a credibilidade da entidade e abre portas para novos recursos e investimentos.

Segundo o presidente, o reconhecimento fortalece o trabalho já desenvolvido e permite a expansão das ações educativas. Ele também ressaltou a importância do apoio parlamentar para a valorização da qualificação profissional, o que reflete diretamente na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional.

Estrutura Moderna Voltada para a Excelência

Inaugurado em 2016, o IHGT se destaca por sua infraestrutura de ponta. O complexo possui 1.500 metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos com total acessibilidade.

O espaço foi projetado para oferecer uma imersão completa aos alunos. Entre os destaques estão um auditório com capacidade para 150 pessoas e uma cozinha-escola de 500 metros quadrados, equipada com 12 estações completas. O local é ideal não apenas para aulas, mas também para treinamentos corporativos e eventos gastronômicos.

Laboratórios Práticos e Suíte Modelo

A excelência no ensino prático é um dos pilares do instituto. Além das salas de aula com alta tecnologia, o complexo abriga laboratórios específicos para eventos e turismo.

Para o treinamento no setor de hospedagem, o IHGT conta com a Suíte Bourbon, um espaço modelo de 75 metros quadrados. O ambiente é dedicado exclusivamente às aulas práticas de governança e serviços de camareira, garantindo que os profissionais cheguem ao mercado de trabalho com experiência real.

Como Participar dos Cursos e Treinamentos

Profissionais e interessados em ingressar nas áreas de hotelaria, gastronomia e turismo podem acompanhar a agenda completa de cursos, palestras e workshops do instituto.

O IHGT está localizado na Rua Cecília Meireles, 637 B, no bairro Monjolo, em Foz do Iguaçu. As novidades e inscrições estão disponíveis nos canais oficiais:

Site: institutohgt.com.br

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