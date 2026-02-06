Inscrições para a 17ª Meia Maratona das Cataratas começam nesta sexta-feira

Provas de 10,5 km, 21 km e Desafio da Onça acontecem em 16 e 17 de maio de 2026

As inscrições para a 17ª Meia Maratona das Cataratas serão abertas nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, e deverão ser feitas exclusivamente pelo site oficial da prova. Os atletas poderão escolher entre as distâncias de 10,5 km, 21 km ou encarar o Desafio da Onça, que reúne as duas provas no fim de semana.

A corrida será disputada nos dias 16 e 17 de maio de 2026, sábado e domingo, com percurso integrado ao Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR).

Formato da prova em dois dias

Em 2026, a Meia Maratona das Cataratas volta com um novo formato, distribuído em dois dias de competição, ampliando as possibilidades de participação.

Prova de 10,5 km – sábado, 16 de maio

No sábado (16), os corredores encaram o percurso de 10,5 km, indicado para atletas que buscam uma prova mais curta, focada em ritmo e desempenho em média distância.

Meia maratona de 21 km – domingo, 17 de maio

No domingo (17), ocorre a tradicional meia maratona de 21 km, voltada a atletas já preparados para encarar o desafio completo da prova, consolidada como uma das mais bonitas do mundo.

Desafio da Onça: duas provas, uma medalha exclusiva

Para quem busca uma experiência mais intensa, o Desafio da Onça permite a participação nas duas provas, 10,5 km e 21 km, em dias consecutivos. Os participantes que completarem o desafio recebem uma medalha exclusiva, além das medalhas de cada prova.

Corrida em meio às Cataratas do Iguaçu

Durante todo o trajeto, os atletas correm ao lado de uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo, as Cataratas do Iguaçu, em um cenário único de imersão na natureza preservada do Patrimônio Mundial Natural.

O percurso atravessa áreas de Mata Atlântica conservada, com fauna e flora características do Parque Nacional do Iguaçu, proporcionando uma experiência que une esporte, turismo e conservação ambiental.

Inscrições e informações oficiais

As inscrições para a 17ª Meia Maratona das Cataratas estarão disponíveis a partir de 6 de fevereiro, sexta-feira, no site oficial:

Site oficial da prova: meiamaratona.cataratasdoiguacu.com.br

No endereço, os atletas encontrarão:

detalhes dos percursos

informações sobre a entrega de kits

requisitos para participação

regulamento completo da prova

Organização da Meia Maratona das Cataratas

A Meia Maratona das Cataratas é uma realização da Urbia+Cataratas, concessionária responsável pelos serviços de visitação turística do Parque Nacional do Iguaçu, com apoio da Global Vita Sports.

Sobre a Meia Maratona das Cataratas

Tradicional em Foz do Iguaçu, a Meia Maratona das Cataratas é considerada uma das corridas de rua mais prestigiadas do Brasil e também uma das mais belas do planeta.

Criada para valorizar a preservação ambiental e a beleza natural da região, a prova tem percurso inteiramente imerso no Parque Nacional do Iguaçu, remanescente de Mata Atlântica e reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO. O grande cenário da corrida são as majestosas Cataratas do Iguaçu, eleitas Maravilha Mundial da Natureza.

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com a visitação turística gerida pela Urbia+Cataratas.

Referência internacional em turismo sustentável, o destino foi eleito, pelo Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best 2025, como a principal atração turística do Brasil e da América Latina.

Mais informações

E-mail de contato da prova: contato@meiamaratonadascataratas.com.br

Site do parque: cataratasdoiguacu.com.br