Itaipu e UNDESA lançam primeiro Simpósio Global de Água e Energia na Expo 2020 Dubai

Evento será realizado na Itaipu, em junho deste ano. Foco principal serão abordagens integradas entre os ODS 6 (água) e 7 (energia).

A Rede Global de Soluções Sustentáveis de Água e Energia, produto da parceria entre a Itaipu Binacional e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas (UNDESA), lançou na Expo 2020 Dubai o Primeiro Simpósio Global de Água e Energia, que acontecerá de forma binacional na Itaipu, em junho.

O anúncio foi durante o evento paralelo “Rumo ao Primeiro Simpósio Global de Água e Energia: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento Sustentável”, realizado nesta terça-feira (29), de forma híbrida, com transmissão pela internet e com painelistas presenciais em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O consultor internacional da UNDESA em desenvolvimento sustentável, Ivan Vera, apresentou as linhas gerais do evento, que deverá contar com sessões plenárias e side events mostrando abordagens integradas entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6 (água) e 7 (energia), e suas interrelações com os demais ODS, especialmente o combate à pobreza, promoção da saúde e educação, inclusão, segurança alimentar e crescimento econômico. Os detalhes para a realização de inscrições ainda serão informados pelas instituições parceiras.

“O evento será uma oportunidade para compartilharmos as boas práticas da Itaipu, inclusive destacando a gestão ambiental do território, que é realizada de forma binacional e é exemplo de cooperação para o mundo”, afirmou o diretor de Coordenação da Itaipu, general Luiz Felipe Carbonell.

Essa gestão foi apresentada por representantes das áreas ambientais de cada margem da Itaipu durante o segmento técnico do evento. O superintendente de Gestão Ambiental da margem esquerda (Brasil), Ariel Scheffer da Silva, e o gerente da Divisão de Ação Ambiental da margem direita (Paraguai), Jimmy Melgarejo, abordaram diversas iniciativas, com destaque para a Reserva da Biosfera, título dado pela Unesco aos mais de 100 mil hectares de áreas protegidas em torno do reservatório em ambas as margens.

O evento ainda contou com a participação do diretor de Projetos no Centro de Políticas do Conhecimento e Finanças (KPFC) da Associação Internacional de Energias Renováveis (Irena), Divyam Nagpal; do chefe de Pesquisa e Políticas da Associação Internacional de Hidroeletricidade (IHA), Alex Campbell, e da chefe da Seção de Energia da Comissão Social e Econômica da ONU para a Ásia Ocidental, Radia Sedaoui. A mediação foi realizada pela analista de Inteligência Comercial e Negócios da Apex-Brasil, Carla Carvalho, e conclusões apresentadas pela gerente da Divisão de Reservatório da margem direita da Itaipu, Carolina Gossen.

Parques Tecnológicos

Outro evento paralelo da Expo 2020 Dubai realizado nesta semana de forma conjunta pela Itaipu e pelo Parque Tecnológico Itaipu, na segunda (28), abordou a “Contribuição de Parques Tecnológicos no Fomento ao Desenvolvimento Sustentável”. O evento foi aberto pelo diretor administrativo da Itaipu, almirante Paulo Roberto da Silva Xavier, que sintetizou as contribuições da binacional para o tema.

O debate, com moderação da diretora de Negócios da Câmara Árabe-Brasileira, Daniella Leite, contou com a participação do superintendente de Meio Ambiente do PTI, Rafael Deitos; da diretora executiva da Sapiens Park, Daniella Abreu; da diretora executiva do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, Adriana Ferreira de Faria, e de Ariel Scheffer, superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu.

