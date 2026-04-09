Itaipu Entrega Van para a Associação Um Chute para o Futuro em Foz do Iguaçu

Veículo zero quilômetro vai otimizar o transporte de quase mil crianças e jovens atendidos pelo projeto social no Paraná.

A Itaipu Binacional oficializou na última quarta-feira (8) a entrega de uma van zero quilômetro para a Associação Um Chute para o Futuro. A cerimônia ocorreu na sede da entidade, localizada no bairro Porto Belo, em Foz do Iguaçu (PR).

A iniciativa é fruto do edital do programa Itaipu Mais que Energia, que em sua primeira fase já contemplou aproximadamente 700 instituições sociais. A entrega do veículo foi realizada pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, e pelo diretor de Coordenação, Carlos Carboni.

Estrutura e Atendimento à Comunidade

A Associação Um Chute para o Futuro desempenha um papel fundamental na região fronteiriça. O projeto atende quase mil crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Por meio de um convênio contínuo com a Itaipu, a instituição oferece uma grade completa de apoio. Os jovens têm acesso a práticas esportivas, iniciativas culturais, reforço escolar, momentos de lazer, acompanhamento psicossocial e alimentação diária.

Logística e Expansão do Projeto

Além da sede principal, o projeto atua de forma itinerante nas comunidades de Três Lagoas, Jardim Itaipu e Jardim Jupira. O novo veículo será uma ferramenta essencial para conectar esses polos de atendimento.

O diretor e fundador da associação, Ronaldo Cáceres, destacou que a parceria traz dignidade e desenvolvimento para os jovens. Ele explicou que a van resolverá um grande gargalo logístico da entidade, já que o transporte dos alunos dependia do apoio de voluntários e de múltiplas viagens com um veículo antigo.

Cidadania e Inclusão Social

Para a diretoria da Itaipu, o apoio reflete o compromisso da estatal com o desenvolvimento humano e regional. Enio Verri ressaltou que a associação constrói cidadania e promove uma verdadeira inclusão social, ajudando a realizar os sonhos das crianças atendidas e criando uma consciência de direitos.

Carlos Carboni complementou afirmando que a ação está alinhada à missão da empresa, orientada pelo governo federal sob a gestão do presidente Lula, de priorizar o cuidado com as pessoas em suas diretrizes de responsabilidade social.

O evento de entrega também foi acompanhado por Eduardo Augusto Scirea, assessor de Responsabilidade Social, e Luciany dos Santos Franco, gerente da Divisão de Iniciativas de Responsabilidade Social da Itaipu.