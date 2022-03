Itaipu vai encerrar participação brasileira na Expo Dubai

Empresa preparou uma série de ativações para a Semana da Água, mostrando as conexões entre água, biodiversidade, clima e energia.

A Itaipu Binacional participará da Expo 2020 Dubai, de 20 a 31 de março de 2022, encerrando a programação brasileira no evento. A empresa preparou uma série de atrativos que lançam mão de tecnologias interativas de última geração para mostrar as interconexões entre água, biodiversidade, clima e energia.

A participação também contará com eventos paralelos (side events) que abordarão temas ligados à sustentabilidade, como desenvolvimento territorial, energias renováveis, preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade, entre outros.

A Itaipu participa a convite do governo federal, por meio dos ministérios de Minas e Energia, e de Relações Exteriores. A empresa foi escolhida por conta do reconhecimento internacional às ações desenvolvidas no território de influência da usina, como a preservação de mais de 100 mil hectares de Mata Atlântica em torno do reservatório, que receberam da Unesco o título deeserva da Biosfera, no programa O Homem e a Biosfera.

A temática da sustentabilidade está em linha com a estratégia definida pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex), que coordena a participação brasileira no evento e que tem como objetivo mostrar o potencial brasileiro para a economia verde, que associa o desenvolvimento econômico à preservação da natureza.

O Pavilhão Brasil, a propósito, é um dos destaques no Distrito da Sustentabilidade da Expo. Com seu espelho d’água que remete à enorme disponibilidade de recursos hídricos do País (12% da água doce do mundo e um litoral de quase 11 mil km de extensão), o local receberá uma série de atrativos preparados pela Itaipu que vão buscar sensibilizar os visitantes sobre a importância da água para os ecossistemas e, consequentemente, para a qualidade de vida de todas as pessoas.

As ativações (ações realizadas em eventos para gerar experiências com marcas) lançam mão de recursos tecnológicos de última geração, como realidade aumentada, realidade virtual, imersão em cenários com projeção em 360 graus, entre outras, para que os visitantes tenham a experiência de visitar Itaipu, as belezas naturais que cercam a usina e outros cenários que mostram a exuberância da natureza no Brasil.

Esses atrativos são divididos em diferentes roteiros que poderão ser percorridos no Pavilhão Brasil, ao longo da participação da Itaipu: Água como Movimento (com destaque para a instalação “rios voadores”, que mostra as interconexões entre os biomas brasileiros por meio das chuvas); Água como Energia (em que é possível aprender sobre a importância da água e da biodiversidade para a geração de energia); Água como Vida (que inclui apresentações de ballet com espetáculo especialmente criado para a Expo Dubai pela Quasar Cia. de Dança); e Águas pela Paz (em que será explorada a relação de parceria entre Brasil e Paraguai que gerou a Itaipu, incluindo as contribuições da empresa aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, e a importância dessa agenda para o mundo).

Serviço

A participação da Itaipu na Expo 2020 Dubai terá início no Pavilhão Brasil, no Distrito da Sustentabilidade, no próximo dia 20 de março e se estende até o último dia do evento, em 31 de março. As apresentações de ballet iniciam também no dia 20 e ocorrerão todas as noites, às 19 horas, até o encerramento da Expo.

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.