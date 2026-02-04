Janeiro histórico impulsiona turismo em Foz do Iguaçu com recorde no Marco das Três Fronteiras e AquaFoz

Foz do Iguaçu encerrou o mês de janeiro com resultados históricos no turismo. Juntos, o Marco das Três Fronteiras e o AquaFoz receberam mais de 155 mil visitantes, registrando o melhor desempenho mensal desde a inauguração dos atrativos e reforçando a cidade como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Recorde de visitação no Marco das Três Fronteiras e no AquaFoz

Ao longo de janeiro, o AquaFoz contabilizou cerca de 83 mil visitantes. Já o Marco das Três Fronteiras recebeu aproximadamente 72 mil pessoas, alcançando a maior visitação de sua história em um único mês.

Os números refletem o aumento do fluxo turístico na alta temporada e o interesse crescente por experiências que combinam lazer, cultura e contato com a natureza em Foz do Iguaçu.

Marco das Três Fronteiras: cartão-postal da Tríplice Fronteira

Localizado na Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o Marco das Três Fronteiras é um dos principais cartões-postais de Foz do Iguaçu e um dos atrativos mais procurados pelos visitantes.

O espaço reúne mirante com vista para o encontro dos rios, praça gastronômica, parquinho infantil e apresentações artísticas diárias que valorizam as tradições dos três países.

O complexo também abriga o Restaurante Cabeza de Vaca, que oferece vista privilegiada para o pôr do sol, tornando o local um dos cenários mais disputados para fotos e contemplação na região.

AquaFoz: experiência imersiva entre rios e oceano

Situado na Avenida das Cataratas, em frente ao Parque Nacional do Iguaçu, o AquaFoz propõe uma experiência imersiva que conecta os ecossistemas dos rios Iguaçu e Paraná ao oceano.

Em um percurso autoguiado de três andares, o público visita 28 recintos que somam 3,3 milhões de litros de água, com espécies que vão do surubim-do-Iguaçu a tubarões e raias, em um dos maiores tanques oceânicos da América do Sul.

Além do entretenimento, o AquaFoz destaca ações de educação ambiental, conservação e pesquisa, aproximando os visitantes da biodiversidade aquática de forma lúdica e informativa.

Foz do Iguaçu se consolida como destino turístico completo

Com propostas complementares, o Marco das Três Fronteiras e o AquaFoz ajudam a diversificar a oferta turística de Foz do Iguaçu e a ampliar o tempo de permanência dos visitantes na cidade.

Enquanto o Marco das Três Fronteiras reúne história, cultura e entretenimento em um dos principais cenários da Tríplice Fronteira, o AquaFoz combina tecnologia, educação ambiental, conservação e lazer em uma experiência imersiva.

O desempenho histórico registrado em janeiro reforça o potencial de Foz do Iguaçu como destino completo, capaz de atrair diferentes perfis de público durante todo o ano, tanto no turismo nacional quanto internacional.