Livro dos 30 anos do GBrasil celebra legado contábil durante congresso em Foz do Iguaçu

A união e a excelência da maior aliança contábil do país ganharam um registro definitivo. Durante o 62º Congresso GBrasil, realizado em Foz do Iguaçu, o lançamento do livro institucional “30 Anos de GBrasil” emocionou os participantes ao resgatar a trajetória do grupo.

O evento ocorreu entre 18 e 21 de março e reuniu empresários de diversos estados para celebrar o passado e projetar o futuro da contabilidade nacional, consolidando a força de empresas que já caminham para a terceira geração de sucessão familiar.

Um tributo à memória e à evolução contábil

Apresentada oficialmente na tarde de 20 de março, a obra foi concebida para imortalizar décadas de esforços compartilhados. O livro atua como um elo entre as gerações, honrando os pioneiros que plantaram as primeiras sementes e inspirando os novos líderes do setor.

Para a presidente do GBrasil, Elizangela de Paula Kuhn, a publicação é um marco vital. Ela destaca que o registro consolida o papel do grupo como catalisador de boas práticas e lealdade empresarial, demonstrando na prática como o trabalho ético e a valorização profissional geram sucesso mútuo.

Resgate histórico escrito a muitas mãos

Escrito pelas jornalistas Izabelle Ferrari e Eloisa Dall Pozzo, com colaboração direta da presidência, o livro traz entrevistas com figuras centrais dessa trajetória. Nomes fundamentais como o fundador Ivan Carlos Gatti (in memoriam) e o pioneiro Célio Faria de Paula ganham destaque nas páginas.

O vice-presidente da entidade, Maurício Gatti, ressaltou a emoção de ver o legado de seu pai materializado. Mesmo após 24 anos de seu falecimento, a visão estratégica do fundador permanece viva na essência do grupo. A iniciativa garante que a memória da aliança seja documentada e preservada para o futuro.

Programação intensa e encerramento de gala

Além do momento literário, o congresso ofereceu uma agenda técnica robusta. Os participantes acompanharam palestras, talk shows e visitas técnicas, como a realizada na De Paula Contadores. O foco principal foi o compartilhamento de experiências e inovações entre os escritórios associados.

A consagração das três décadas ocorreu no dia 21 de março, data exata da fundação do GBrasil. Um sofisticado baile de gala reuniu associados, parceiros e autoridades da classe contábil, encerrando a jornada com forte espírito de integração.

Juiz de Fora será a sede do 63º Congresso GBrasil

Durante o encontro no Paraná, a organização anunciou o próximo destino da aliança. Juiz de Fora (MG) sediará a 63ª edição do evento nacional, retornando ao calendário oficial dez anos após sediar a celebração de 40 anos do associado local.

O desafio da próxima edição é manter o alto padrão de excelência técnica e de organização estabelecido em Foz do Iguaçu. Com a reconhecida hospitalidade mineira, o GBrasil já inicia o planejamento para promover mais uma imersão de qualidade no próximo biênio.

Créditos da cobertura: Texto original: Silvana Canal (Assessoria de imprensa do 62º GBrasil) Fotografia: Leonardo Leite e Wellington Sauer