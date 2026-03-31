Marco das Três Fronteiras Amplia Horário e Programação Cultural no Feriado de Páscoa

O feriado de Páscoa será de horários estendidos e muita imersão cultural no Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu. Nos dias 3, 4 e 5 de abril, que compreendem a Sexta-feira Santa, o sábado e o domingo, o atrativo abrirá suas portas mais cedo para receber os visitantes.

Nessas datas especiais, a bilheteria e o acesso ao parque funcionarão a partir das 11h. A ampliação do tempo de visitação permite que o público aproveite com mais tranquilidade toda a infraestrutura do local e a vista deslumbrante do encontro dos rios Iguaçu e Paraná.

Espetáculos Noturnos Celebram a Tríplice Fronteira

A magia do local ganha ainda mais vida ao entardecer. A programação artística noturna será realizada das 18h30 às 20h30, reunindo manifestações culturais que homenageiam a integração entre Brasil, Argentina e Paraguai.

As apresentações começam com o espetáculo A Lenda das Cataratas, que narra a história de Naipi e Tarobá. Logo após, o público confere o Minueto, com referências da colonização europeia no Sul do Brasil, e a energia do Malambo Argentino com suas tradicionais boleadoras.

O grande encerramento fica por conta do Show 3 Fronteiras. A apresentação é uma verdadeira viagem cultural, reunindo danças típicas dos três países, como o frevo, o samba, o tango e a polca paraguaia.

Lazer e Gastronomia com Vista Privilegiada

Localizado em um dos pontos mais estratégicos da região, o Marco das Três Fronteiras oferece uma experiência completa de lazer. O espaço é ideal para famílias, contando com um parquinho infantil seguro e divertido.

Para quem busca boas opções de alimentação, o atrativo dispõe da Praça Gastronômica e do renomado Restaurante Cabeza de Vaca. O restaurante serve pratos de inspiração regional em um ambiente aconchegante, proporcionando uma vista inesquecível para a fronteira dos três países.

Programe sua Visita

Confira as informações essenciais para aproveitar o feriado no atrativo:

Endereço: Acesso Três Fronteiras, sem número, Loteamento Parque das Três Fronteiras, Foz do Iguaçu, Paraná.

Acesso Três Fronteiras, sem número, Loteamento Parque das Três Fronteiras, Foz do Iguaçu, Paraná. Bilheteria e entrada: Das 11h às 21h (horário especial de Páscoa).

Das 11h às 21h (horário especial de Páscoa). Restaurante Cabeza de Vaca: Das 15h às 22h.

Das 15h às 22h. Apresentações culturais: Das 18h30 às 20h30.

Das 18h30 às 20h30. Ingressos oficiais: marcodastresfronteiras.com.br