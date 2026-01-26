Marinha intensifica fiscalização no Rio Paraná e no Lago de Itaipu para aumentar a segurança da navegação

A Capitania Fluvial do Rio Paraná, órgão da Marinha do Brasil, está intensificando a Operação Navegue Seguro nas águas interiores da região, com foco principal no **Rio Paraná e no Lago de Itaipu, áreas que têm grande circulação de embarcações de lazer, pesca e transporte fluvial.

As ações incluem:

🔹 fiscalizações navais com abordagens a embarcações;

🔹 verificação da documentação e equipamentos obrigatórios (como coletes salva-vidas);

🔹 orientação aos navegantes sobre normas de segurança;

🔹 e uma ênfase em prevenção de acidentes e proteção da vida humana nas águas.

A operação busca reduzir ocorrências antes que ocorram, promovendo a cultura de navegação responsável e conscientizando quem utiliza os rios e lagos da região.

Fotos: Abel da Banca