Meia Maratona das Cataratas: confira como será o funcionamento do parque

Prova com mais de quatro mil participantes acontece na manhã de domingo (20) no Parque Nacional do Iguaçu.

Atrativo turístico mais visitado do lado brasileiro da fronteira, o Parque Nacional do Iguaçu terá funcionamento diferenciado neste domingo (20), em razão da 13ª Meia Maratona das Cataratas e Desafio 8km. As disputas esportivas estarão concentradas no período da manhã. O turismo será retomado ao meio-dia, com todas as opções de passeios.

Para quem deseja assistir à chegada dos atletas, o ingresso será vendido no próprio dia, nos terminais de autoatendimento do Centro de Visitantes. Das 7h às 7h30, os ônibus farão o transporte do público até o Porto Canoas, onde estará montada a estrutura. A largada será às 8h30, com premiação às 10h30. Não haverá opção de compra on-line de ingresso para assistir ao evento.

Já para as visitas turísticas ao parque que abriga uma das sete maravilhas naturais do planeta, o horário será das 12h às 16h, com venda de entradas no site https://www.cataratasdoiguacu.com.br/ e nos terminais do Centro de Visitantes. Todos os atrativos da unidade estarão habilitados.

Corredores

Para os mais de quatro mil participantes da 13ª Meia Maratona das Cataratas e Desafio 8km, vindos de todas as partes do Brasil (24 estados e Distrito Federal) e países como Argentina, Paraguai e Estados Unidos, o domingo começará bem cedinho. A previsão é de tempo fresco, ideal para a prática do esporte.

Já às 5h30, o estacionamento estará aberto para a chegada dos primeiros veículos. O transporte dos atletas até o ponto de partida começará às 6h. A largada será às 8h30, com três horas de tempo-limite. A premiação aos vencedores está marcada para as 10h30, hora em que também terá início o transporte de retorno ao Centro de Visitantes.

Os dois trajetos (21km e 8km) são totalmente dentro do Parque Nacional do Iguaçu, emoldurados pela mata nativa e com vistas para as Cataratas.

Saúde

A organização recomenda que os atletas estejam vacinados contra a covid-19, mas não haverá exigência de comprovante. O uso de máscara será obrigatório durante a permanência nas áreas de largada e chegada, sendo preferencial nos demais trechos, como forma de garantir a segurança dos participantes.

Durante todo o percurso, equipes estarão à disposição para apoio médico e encaminhamento à rede pública de atendimento em caso de necessidade.

A 13ª Meia Maratona das Cataratas é uma realização do Parque Nacional do Iguaçu/ICMBio e Cataratas do Iguaçu S.A. A corrida tem o patrocínio da Nissei – Paraguai, Fundo Iguaçu e Água Mineral Sferriê, com promoção da RPC.

13ª Meia Maratona das Cataratas

Data: 20 de março de 2022 (domingo)

Local: Parque Nacional do Iguaçu – Foz do Iguaçu

Central de Atendimento ao Corredor – WhatsApp +55 (45) 9137-3444