Morumbi ganha novo point de lazer: Botequim Chopp & Drink’s inaugura com festa e pagode em Foz

Evento de estreia acontece neste dia 30 de janeiro na Avenida Mário Filho, com show ao vivo do Grupo Demorô

A região do Morumbi, uma das mais movimentadas de Foz do Iguaçu, está prestes a ganhar uma nova opção de entretenimento e gastronomia. Nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, acontece a grande inauguração do Botequim Chopp & Drink’s, prometendo agitar a Avenida Mário Filho.

O evento está marcado para começar às 17h, ideal para quem busca um happy hour de qualidade. A proposta da casa é oferecer um ambiente descontraído, focado na variedade de bebidas, drinks especiais e, claro, aquele chopp gelado para aliviar o calor da fronteira.

Atração musical confirmada

Para marcar a estreia com o pé direito, a programação musical fica por conta do Grupo Demorô. Conhecidos pelo carisma e repertório animado, os músicos prometem trazer o melhor do pagode e do samba para celebrar a abertura do espaço junto com o público.

A inauguração reforça o crescimento comercial da Avenida Mário Filho, que se consolida cada vez mais como um polo de lazer e serviços para os moradores da região e de toda a cidade.

Serviço

Inauguração Botequim Chopp & Drink’s

Data: 30 de janeiro (terça-feira)

30 de janeiro (terça-feira) Horário: A partir das 17h

A partir das 17h Local: Avenida Mário Filho, nº 2106 – Bairro Morumbi

Avenida Mário Filho, nº 2106 – Bairro Morumbi Atração: Grupo Demorô

Grupo Demorô Cidade: Foz do Iguaçu/PR