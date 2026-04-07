Ortopedista Dr. Claudio Hespanhol Inicia Atendimentos Mensais na Policlínica Bremm

A Policlínica Bremm amplia seu corpo clínico e passa a oferecer consultas com o Dr. Claudio Bernardeli Hespanhol, médico especialista em ortopedia e traumatologia. O profissional atenderá presencialmente na clínica durante uma semana por mês, garantindo diagnósticos precisos e cuidado acessível para a população local.

Neste mês de abril, os atendimentos ocorrem nos dias 27, 28, 29 e 30, sempre mediante agendamento prévio. A iniciativa visa facilitar o acesso a serviços médicos qualificados, evitando que os pacientes precisem se deslocar para grandes centros urbanos em busca de tratamento especializado.

Para tornar o cuidado ainda mais acessível, a clínica oferece condições facilitadas de pagamento, incluindo descontos especiais para pacientes com convênios médicos.

Especialidades e Tratamentos Oferecidos

Com foco na recuperação e qualidade de vida dos pacientes, o especialista atua no diagnóstico e tratamento de diversas condições que afetam o sistema locomotor. Entre os principais focos de atendimento estão:

Artrose, bursite e dores lombares crônicas.

Hérnia de disco e escoliose.

Lesões de joelho, incluindo meniscos, ligamentos e condromalácia patelar.

Osteoporose e deformidades dos pés.

Lesões esportivas e dores articulares.

Além das consultas clínicas, o médico realiza procedimentos específicos em consultório, como infiltrações articulares e aplicação de ácido hialurônico, técnicas modernas para o alívio da dor e melhora da mobilidade.

Trajetória de Excelência na Medicina

O Dr. Claudio Hespanhol (CRM 13067 | RQE 5711) possui uma sólida formação acadêmica e profissional. Graduado pela Fundação Oswaldo Aranha (UNIFOA) no Rio de Janeiro, concluiu sua residência médica em ortopedia no Hospital de Fraturas do Novo Mundo, em Curitiba.

Ao longo de sua carreira, construiu uma reputação baseada na dedicação ao paciente. Esse compromisso rendeu o Título de Reconhecimento, Homenagem e Admiração concedido pela Fundação de Saúde Itaiguapy, ligada ao Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

O ortopedista também mantém forte presença acadêmica. Seus estudos e artigos sobre condições articulares e técnicas cirúrgicas estão publicados em importantes veículos científicos do setor, como a Revista Brasileira de Ortopedia e a Acta Ortopédica Brasileira.

Como Agendar sua Consulta na Policlínica Bremm

A Policlínica Bremm é reconhecida pelo atendimento integrado, unindo tecnologia de ponta e humanização na área da saúde. Os interessados em passar por avaliação com o ortopedista devem garantir o horário com antecedência.

Serviço e Agendamento:

Local: Policlínica Bremm

Policlínica Bremm Endereço: Rua Martins Penna, 356, Jardim Renato Festugato

Rua Martins Penna, 356, Jardim Renato Festugato WhatsApp para agendamento: (45) 99105-3217

(45) 99105-3217 Instagram: @policlinicabremm